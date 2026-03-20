Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 20 марта

20 марта 2026, 14:37 |
В пятницу во Флориде сыграют Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1/32 финала.

В пятницу на тысячнике во Флориде сыграют четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 2-й запуск (не ранее 17:30)

Юлия Стародубцева [Q] – Кристина Букша [30]

Корт №3. 3-й запуск (не ранее 19:00)

Даяна Ястремская Алена Остапенко [25]

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 20:30)

Элина Свитолина [9] – Эмерсон Джонс [WC]

Корт №6. 5-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк [27] – Камилла Рахимова [LL]

По теме:
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Прогноз на матч WTA 1000 в Майами
С кем сыграет Свитолина в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Майами
WTA Майами Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева расписание Кристина Букша Алена Остапенко Эмерсон Джонс Камилла Рахимова
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Футбол | 20 марта 2026, 08:03 9
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера

Ахметов в свое время хотел пригласить легендарного вратаря

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 19 марта 2026, 20:20 1
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
Футбол | 19.03.2026, 14:38
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 06:23
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Андрій Заліщук
Насичений день
Популярные новости
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 28
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 213
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
