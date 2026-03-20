20 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1/32 финала.

В пятницу на тысячнике во Флориде сыграют четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 20 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 2-й запуск (не ранее 17:30)

Юлия Стародубцева [Q] – Кристина Букша [30]

Корт №3. 3-й запуск (не ранее 19:00)

Даяна Ястремская – Алена Остапенко [25]

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 20:30)

Элина Свитолина [9] – Эмерсон Джонс [WC]

Корт №6. 5-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк [27] – Камилла Рахимова [LL]