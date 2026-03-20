  Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка
20 марта 2026, 14:49
Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка

Максим Коробов вылетел на три недели из-за повреждения, полученного в матче с «Оболонью»

ФК Динамо Киев. Максим Коробов

В четверг, 19 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Александрия» и киевское «Динамо». Подопечніе Игоря Костюка разгромили соперника со счетом 5:0.

В этом противостоянии наставник «бело-синих» не смог рассчитывать на талантливого защитника Максима Кооробова, который не попал в заявку из-за травмы.

Оказалось, что 20-летний футболист потянул приводную мышцу и пропустит до трех недель. Повреждения обнаружили после игры с «Оболонью» (2:1), где Коробов вышел в старте и провел на поле 45 минут.

Защитник не получал игрового времени от бывшего наставника Александра Шовковского, однако сумел закрепиться в обойме первой команды после назначения Игоря Костюка.

В нынешнем сезоне Коробов провел четыре матча в составе «Динамо» и сыграл 13 поединков в футболке U-19, где записал на свой счет две результативных передачи.

По теме:
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
Металлист 1925 отреагировал на решение КДК УАФ относительно матча с Вересом
Первая лига возвращается. Буковина на выезде обыграла Викторию
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Игорь Костюк Максим Коробов травма
Николай Тытюк Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
Футбол | 20 марта 2026, 11:42 2
Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера

Борис Крушинский может сменить клубную прописку

С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20 марта 2026, 06:23 31
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар

ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Футбол | 20.03.2026, 09:14
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20.03.2026, 10:51
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 100
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 21
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 213
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
