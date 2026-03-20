Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка

В четверг, 19 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Александрия» и киевское «Динамо». Подопечніе Игоря Костюка разгромили соперника со счетом 5:0.

В этом противостоянии наставник «бело-синих» не смог рассчитывать на талантливого защитника Максима Кооробова, который не попал в заявку из-за травмы.

Оказалось, что 20-летний футболист потянул приводную мышцу и пропустит до трех недель. Повреждения обнаружили после игры с «Оболонью» (2:1), где Коробов вышел в старте и провел на поле 45 минут.

Защитник не получал игрового времени от бывшего наставника Александра Шовковского, однако сумел закрепиться в обойме первой команды после назначения Игоря Костюка.

В нынешнем сезоне Коробов провел четыре матча в составе «Динамо» и сыграл 13 поединков в футболке U-19, где записал на свой счет две результативных передачи.