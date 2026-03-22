Олег САЛЕНКО: «В этой команде, где играет мой сын, есть проблема»

Известный футболист Олег Саленко высказался о матче «Шахтера» с «Лехом» и последующем противостоянии против «АЗ».

– Олег, как оказалось, «Шахтер» был не готов ко второму матчу с «Лехом». Что, по вашему мнению, повлияло на игру команды Арды Турана?

– Никто, конечно, не ожидал легкой прогулки в Кракове. Лех – довольно крепкая команда, умеет держать удар. Были определенные сигналы еще в первой игре, но там «Шахтеру» удалось забить третий мяч и в ответном матче иметь преимущество в два гола. Возможно, это и стало причиной невыразительной игры украинской команды.

С одной стороны, она уверенно держала мяч, с другой – впереди мало что получалось и ударов по воротам «Леха» практически не было. Поляки хорошо защищались и воспользовались некоторой расслабленностью «Шахтера». Преимущество в два мяча повлияло на игру «горняков», они успокоились и едва за это не поплатились. Так делать нельзя. Недостаточная концентрация, ошибки в обороне заставили футболистов нервничать. В какой-то момент я даже подумал: хорошо, что так все закончилось.

– Повезло, что «Лех» сам себе забил. Фортуна была на стороне «Шахтера». Создалось впечатление, что команда не готова к жесткому прессингу.

– Было видно, как «Лех» любой ценой пытается отыграться. Сыграли дисциплинированно, перекрывали все зоны. Игроки «Шахтера» уже думали, что просто погуляют по полю и спокойно пройдут в четвертьфинал. Хотя преимущество было достаточно шатким. Вторая игра перевернула соотношение сил с ног на голову. Надо делать выводы, ведь на следующем этапе будет качественно другой соперник.

– У «Шахтера» случались грубые ошибки в обороне – Грам не смог равноценно заменить Бондаря. Статистики утверждают, что когда в центре обороны отсутствуют Валерий и Николай Матвиенко, то «горняки» побеждали лишь один раз.

– Это закономерно. Долгое время пара Бондарь – Матвиенко была незаменимой. Их набирали вдвоем, и они чувствовали друг друга на поле. Их отсутствие заставило тренеров искать другие варианты защиты. Были проблемы, причем немалые. Хорошо, что Ризник выручал.

– В четвертьфинале «Шахтер» встретится с АЗ. Таких ошибок в обороне представитель Эредивизи не простит.

– Алкмар, если вы посмотрите, забивает почти в каждом матче. Лех – это сильная команда, но польского уровня. В Нидерландах футбол качественнее. АЗ – это команда с именем, и ниже определенного уровня не опускается. Они всегда хорошо подготовлены функционально, дисциплинированы – с ними непросто играть. Я смотрю обзоры чемпионата Нидерландов, Лиги конференций. «Шахтеру» нужно хорошо настраиваться. Вообще, если посмотреть на пары четвертьфиналов, то у каждой команды шансы на выход в полуфинал – 50 на 50.

– «Шахтеру» неплохо бы еще и дисциплину немного подтянуть. В конце встречи с «Лехом» Арда Туран после неудачной атаки призывал футболистов возвращаться назад, а те его не очень-то и слушали. В одном из эпизодов в нашей штрафной было пять поляков против трех «горняков».

– Игрокам нужно восстановиться. Постоянные перелеты на матчи Лиги конференций и чемпионата Украины сил не добавляют. Учтите и менталитет иностранных игроков. Они все хотят забивать, а это желание вредит обороне, команде в целом. В «Заре», где играет мой сын, есть похожая проблема. В таких ситуациях нужно иметь глубину обороны.

– Или реализовывать моменты, которые создаешь.

– В конце матча действительно было несколько подходящих моментов, чтобы забить и снять вопрос о победителе. Это искусство: когда напряжение максимальное, ты понимаешь, что нужно забить, и стоит полностью собраться. Любой из профессионалов подтвердит мои слова. Когда же играешь, как будто отдыхаешь, то во время матча уже трудно перенастроиться. Возникает сумбур и упускаются удобные моменты.