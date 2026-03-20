ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский клуб останется без тренера
Эрнесто Вальверде объявил, что покинет Атлетик в конце сезона
Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде официально объявил, что покинет клуб по окончании сезона 2025/26.
«Это решение, которое я обдумывал уже некоторое время, и я обсуждал его с клубом. Осталось десять игр, в которых нам есть что завоевать», – прокомментировал свое решение тренер.
Эрнесто Вальверде во второй раз возглавил «Атлетик» в июле 2022 года. Вместе с командой он провел 188 матчей за почти 4 года, в которых одержал 89 побед и 43 ничьи. В 2024 году под его руководством баски выиграли Кубок Испании.
До этого Вальверде уже возглавлял «Атлетик» в 2013–2017 годах, а также с 2017 по 2020 год работал в «Барселоне».
ℹ️ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada.— Athletic Club (@AthleticClub) March 20, 2026
"Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club"
"Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar"
Queda pendiente una despedida a tu altura, mister.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
