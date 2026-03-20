ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский клуб останется без тренера

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде официально объявил, что покинет клуб по окончании сезона 2025/26.

«Это решение, которое я обдумывал уже некоторое время, и я обсуждал его с клубом. Осталось десять игр, в которых нам есть что завоевать», – прокомментировал свое решение тренер.

Эрнесто Вальверде во второй раз возглавил «Атлетик» в июле 2022 года. Вместе с командой он провел 188 матчей за почти 4 года, в которых одержал 89 побед и 43 ничьи. В 2024 году под его руководством баски выиграли Кубок Испании.

До этого Вальверде уже возглавлял «Атлетик» в 2013–2017 годах, а также с 2017 по 2020 год работал в «Барселоне».