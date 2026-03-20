Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Наставник Шахтера недоволен игрой, но доволен результатом
Наставник Шахтера Арда Туран объяснил непростой ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха. Несмотря на поражение 1:2, украинская команда прошла дальше.
«Никогда не бывает просто выйти в четвертьфинал. Но мы должны рассказывать людям о том, как мы играем, какие у нас переезды. Мы остаемся в Украине, продолжаем бороться. Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать. Бывший тренер Динамо знает о том, как переживать эти переезды и матчи каждые три дня. Нужны люди, которые могут объяснить эти чувства».
«Мы в Польше играли два матча против чемпиона Польши. Безусловно, нам многое нужно улучшить. Есть вещи, которыми я недоволен, но я поддерживаю своих игроков. Мы – в четвертьфинале».
«Оценим наши ошибки и пойдем дальше. Доволен ли я матчем? Нет. Но мы учимся и развиваемся. И хотим украинским детям подарить радость от четвертьфинала», – сказал Туран.
🎙 «Є багато речей у грі, які нам треба покращити і якими я незадоволений, я це знаю»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 20, 2026
