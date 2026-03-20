  Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20 марта 2026, 15:51 | Обновлено 20 марта 2026, 16:16
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»

Наставник Шахтера недоволен игрой, но доволен результатом

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран объяснил непростой ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха. Несмотря на поражение 1:2, украинская команда прошла дальше.

«Никогда не бывает просто выйти в четвертьфинал. Но мы должны рассказывать людям о том, как мы играем, какие у нас переезды. Мы остаемся в Украине, продолжаем бороться. Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать. Бывший тренер Динамо знает о том, как переживать эти переезды и матчи каждые три дня. Нужны люди, которые могут объяснить эти чувства».

«Мы в Польше играли два матча против чемпиона Польши. Безусловно, нам многое нужно улучшить. Есть вещи, которыми я недоволен, но я поддерживаю своих игроков. Мы – в четвертьфинале».

«Оценим наши ошибки и пойдем дальше. Доволен ли я матчем? Нет. Но мы учимся и развиваемся. И хотим украинским детям подарить радость от четвертьфинала», – сказал Туран.

u6464u
Ответить
+1
_ Moore
І СаШо розповідав, і Суркіс розповідав, і Ротань розповідав, і Буткевич....
Ответить
0
_ Moore
Тут інше питання, за яке турок мовчить. А саме - війна, касапська агресія проти України, через що літаки не літають, нема належних умов для тренерувань, матчі перериваються і т.д. і т.п. І турок мовчить за іншу проблему, а саме  ФІФА+УЄФА ХОЧУТЬ ПОВЕРНУТИ КАСАПІВ У ВЕЛИКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФУТБОЛ! - і не протестує проти цього! Ну, правильно же - він же турок.... срати йому хотілось на проблеми України.... він бабло рижої мразі  прижучує...
Ответить
-1
