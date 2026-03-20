Динамо Киев и другие. Команды, которым Месси забивал юбилейные голы

Гол в ворота Нэшвилла, как мы уже сообщали ранее, стал 900-м для Лионеля Месси в карьере.

По этому поводу вспомним все юбилейные голы аргентинца.

Интересным фактом является то, что свой первый юбилейный гол (100-й) Месси забил киевскому Динамо.

Атлетико – единственная команда, кому аргентинец дважды забивал юбилейные голы (600-й и 700-й).

Юбилейные голы Лионеля Месси