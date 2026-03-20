Динамо Киев и другие. Команды, которым Месси забивал юбилейные голы

Вспомним все юбилейные голы аргентинского нападающего в его карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Гол в ворота Нэшвилла, как мы уже сообщали ранее, стал 900-м для Лионеля Месси в карьере.

По этому поводу вспомним все юбилейные голы аргентинца.

Интересным фактом является то, что свой первый юбилейный гол (100-й) Месси забил киевскому Динамо.

Атлетико – единственная команда, кому аргентинец дважды забивал юбилейные голы (600-й и 700-й).

Юбилейные голы Лионеля Месси

  • 100 – Барселона, против Динамо Киев, 2009
  • 200 – Барселона, против Реала, 2011
  • 300 – Барселона, против Райо Вальекано, 2012
  • 400 – Барселона, против Гранады, 2014
  • 500 – Барселона, против Валенсии, 2016
  • 600 – Барселона, против Атлетико, 2018
  • 700 – Барселона, против Атлетико, 2020
  • 800 – сборная Аргентины, против Панамы, 2023
  • 900 – Интер Майами, против Нэшвилла, 2026
Oleg_Yurchenko
200-й гол в 2011 році, 300-й в 2012 році. Капець, 100 голів за рік, в нас за всю кар'єру мало хто забиває 100 голів.
