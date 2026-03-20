Другие новости20 марта 2026, 10:27 |
Динамо Киев и другие. Команды, которым Месси забивал юбилейные голы
Вспомним все юбилейные голы аргентинского нападающего в его карьере
20 марта 2026, 10:27 |
96
Гол в ворота Нэшвилла, как мы уже сообщали ранее, стал 900-м для Лионеля Месси в карьере.
По этому поводу вспомним все юбилейные голы аргентинца.
Интересным фактом является то, что свой первый юбилейный гол (100-й) Месси забил киевскому Динамо.
Атлетико – единственная команда, кому аргентинец дважды забивал юбилейные голы (600-й и 700-й).
Юбилейные голы Лионеля Месси
- 100 – Барселона, против Динамо Киев, 2009
- 200 – Барселона, против Реала, 2011
- 300 – Барселона, против Райо Вальекано, 2012
- 400 – Барселона, против Гранады, 2014
- 500 – Барселона, против Валенсии, 2016
- 600 – Барселона, против Атлетико, 2018
- 700 – Барселона, против Атлетико, 2020
- 800 – сборная Аргентины, против Панамы, 2023
- 900 – Интер Майами, против Нэшвилла, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2026, 06:23 17
Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар
Футбол | 20 марта 2026, 08:25 0
Коваль рассказал свою историю в Греции
Футбол | 19.03.2026, 13:59
Теннис | 20.03.2026, 02:23
Футбол | 19.03.2026, 11:10
200-й гол в 2011 році, 300-й в 2012 році. Капець, 100 голів за рік, в нас за всю кар'єру мало хто забиває 100 голів.
