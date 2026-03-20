Назван худший игрок Шахтера после поражения от Леха в Лиге конференций

Известный украинский тренер и эксперт Николай Цымбал назвал защитника донецкого «Шахтера» Алаа Грама худшим игроком матча 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» (1:2):

«Я смотрел много матчей «Шахтера» на сборах, и там, где играл Грам, хватало неуверенных действий. Было очень тревожно за эту пару центральных защитников.

Статистика показывает: когда не играла связка Бондарь – Матвиенко (или хотя бы один из них), за последние пять лет «Шахтер» выиграл лишь один матч – против «Вереса».

Из-за отсутствия основной пары центрбеков всегда возникали проблемы, и эта тенденция продолжилась. К сожалению, Грам не отличается высокой надежностью.

Повторюсь, очень неубедительная игра от защитника. Здесь и эпизод с первым пропущенным голом, и в целом его тенденция к ошибкам. Нельзя сказать, что Грам вселяет уверенность своими действиями на поле.

Из всех игроков «Шахтера» в этом матче он «выпал» больше, тогда как другие сыграли плюс-минус на своем уровне: кто-то немного хуже, кто-то лучше», – подытожил Цымбал.

Донецкий клуб завоевал путевку в следующий раунд благодаря победе в первом матче (3:1). Следующим соперником подопечных Арды Турана станет «АЗ Алкмаар» из Нидерландов.