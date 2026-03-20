Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10-й лучший результат. У Украины 7.437 баллов в сезонном рейтинге
Другие новости
20 марта 2026, 09:56 | Обновлено 20 марта 2026, 10:02
10-й лучший результат. У Украины 7.437 баллов в сезонном рейтинге

Текущий сезонный коэффициент Украины стал выше аналогичного в сезоне 1998/99

Благодаря проходу донецкого Шахтера в 1/4 финала Лиги конференций в активе Украины в евросезоне стало 7.437 баллов.

5.187 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

7.436 баллов – это уже 10-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории. Позади остался сезон 1998/99, в котором было получено 7.333 балла.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16 625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках

  1. 2008/09 – 16.625
  2. 2010/11 – 10.083
  3. 2014/15 – 10.000
  4. 2015/16 – 9.800
  5. 2012/13 – 9.500
  6. 2004/05 – 8.100
  7. 2017/18 – 8.000
  8. 2013/14 – 7.833
  9. 2011/12 – 7.750
  10. 2025/26 – 7.437
  11. 1998/99 – 7.333
  12. 2019/20 – 7.200
  13. 2020/21 – 6.800
  14. 2006/07 – 6.500
  15. 2009/10 – 5.800
  16. 2005/06 – 5.750
  17. 2022/23 – 5.700
  18. 1997/98 – 5.625
  19. 2018/19 – 5.600
  20. 2016/17 – 5.500
  21. 1999/00 – 5.375
  22. 2003/04 – 4.875
  23. 2007/08 – 4.875
  24. 2002/03 – 4.250
  25. 2021/22 – 4.200
  26. 2023/24 – 4.100
  27. 2000/01 – 4.000
  28. 1992/93 – 3.666
  29. 2001/02 – 3.625
  30. 2024/25 – 3.600
  31. 1993/94 – 3.333
  32. 1995/96 – 3.333
  33. 1994/95 – 2.500
  34. 1996/97 – 1.500
статистика рейтинг УЕФА Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем