10-й лучший результат. У Украины 7.437 баллов в сезонном рейтинге

Благодаря проходу донецкого Шахтера в 1/4 финала Лиги конференций в активе Украины в евросезоне стало 7.437 баллов.

5.187 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

7.436 баллов – это уже 10-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории. Позади остался сезон 1998/99, в котором было получено 7.333 балла.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16 625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках