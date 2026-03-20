Лассина ТРАОРЕ: «Игра с Лехом была сложной, но мы получили удовольствие»
Форвард «горняков» рассказал о ответном матче против Леха (1:2)
Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3)
– Что скажете об этом матче? Очень трудная игра для «Шахтера». Что вы думаете?
– Да, это была сложная игра. Мы проиграли, но прошли дальше – и это была главная цель. Мы рады этому и должны работать, чтобы в следующий раз выступить еще лучше.
– Что вы думаете о сегодняшней атмосфере в Кракове?
– Атмосфера была хорошей. Мы получили много удовольствия, а фанаты «Леха» также добавили приятные ощущения от игры. Мы рады этому и надеемся, что во время следующего матча на стадионе будет еще больше людей.
– Какая ваша цель дали?
– Думаю, мы должны двигаться шаг за шагом и смотреть, что будет дальше, – сказал Траоре.
Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
