Лассина ТРАОРЕ: «Игра с Лехом была сложной, но мы получили удовольствие»

Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3)

– Что скажете об этом матче? Очень трудная игра для «Шахтера». Что вы думаете?

– Да, это была сложная игра. Мы проиграли, но прошли дальше – и это была главная цель. Мы рады этому и должны работать, чтобы в следующий раз выступить еще лучше.

– Что вы думаете о сегодняшней атмосфере в Кракове?

– Атмосфера была хорошей. Мы получили много удовольствия, а фанаты «Леха» также добавили приятные ощущения от игры. Мы рады этому и надеемся, что во время следующего матча на стадионе будет еще больше людей.

– Какая ваша цель дали?

– Думаю, мы должны двигаться шаг за шагом и смотреть, что будет дальше, – сказал Траоре.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля