Масштабная чистка в Ливерпуле: сразу шесть игроков могут уйти

Грядущее лето обещает стать периодом масштабной перестройки для «Ливерпуля». Как сообщает Daily Mail, мерсисайдский клуб рассматривает возможность расставания сразу с пятью-шестью футболистами основного обоймы.

Ожидается, что процесс «чистки» состава может запустить Мохамед Салах, который выражает недовольство своим нынешним положением в команде.

Под вопросом остается и будущее ветерана обороны Эндрю Робертсона, чье трудовое соглашение истекает по окончании сезона. Непростая ситуация сложилась и вокруг Ибраима Конате: руководство «красных» установило для защитника дедлайн до начала апреля, чтобы тот принял решение по новому контракту.

Кроме того, клуб готов выслушать предложения по Федерико Кьезе. Итальянец за два года на «Энфилде» так и не смог убедить Арне Слота в своей незаменимости.

Возможен и уход Кертиса Джонса – несмотря на доверие тренера, высокая рыночная стоимость хавбека делает его привлекательным активом для продажи. Наконец, будущее Джо Гомеса, недовольного дефицитом игровой практики, будет напрямую зависеть от того, останется ли в команде Конате.