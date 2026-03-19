  4. СЛОТ: «Думаю, этот матч наглядно продемонстрировал силу его характера»
19 марта 2026, 05:33
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал выступление форварда Мохамеда Салаха в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0).

«Полагаю, этот матч наглядно продемонстрировал силу его характера. Мохамед не сумел забить с пенальти, что стало непростым испытанием, однако позже он отметился великолепным ассистом, а его забитый мяч – это классика в его фирменном стиле.

Для меня и всего коллектива крайне ценно ощущать энергию трибун. «Энфилд» доказал, что мы способны создать атмосферу, превосходящую ту, что была на стадионе «Галатасарая».

Наши болельщики мгновенно отреагировали на попытки соперника затягивать время, и эта поддержка придала нам сил», – цитирует Слота издание BBC.

Напомним, что в четвертьфинальной стадии турнира «Ливерпуль» сразится с французским «ПСЖ».

