  4. «Это выглядит странно»: Дешам резко отреагировал на скандал с Кубком Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник французской сборной Дидье Дешам прокомментировал резонансный вердикт Конфедерации африканского футбола.

Организация официально присудила победу сборной Марокко в финале Кубка Африки – 2026, наказав Сенегал техническим поражением за демарш и уход с поля во время решающего поединка.

«Я, как и многие, нахожусь в замешательстве. Данное постановление было обнародовано спустя целых два месяца после завершения турнира... Что ж, это выглядит, мягко говоря, странно. Пожалуй, воздержусь от дальнейших комментариев», – отметил Дешам.

Дидье Дешам Кубок африканских наций сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу
Михаил Олексиенко Источник
