«Это выглядит странно»: Дешам резко отреагировал на скандал с Кубком Африки
Наставник французской сборной прокомментировал резонансный вердикт Конфедерации африканского футбола
Наставник французской сборной Дидье Дешам прокомментировал резонансный вердикт Конфедерации африканского футбола.
Организация официально присудила победу сборной Марокко в финале Кубка Африки – 2026, наказав Сенегал техническим поражением за демарш и уход с поля во время решающего поединка.
«Я, как и многие, нахожусь в замешательстве. Данное постановление было обнародовано спустя целых два месяца после завершения турнира... Что ж, это выглядит, мягко говоря, странно. Пожалуй, воздержусь от дальнейших комментариев», – отметил Дешам.
