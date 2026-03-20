«Это выглядит странно»: Дешам резко отреагировал на скандал с Кубком Африки

Наставник французской сборной Дидье Дешам прокомментировал резонансный вердикт Конфедерации африканского футбола.

Организация официально присудила победу сборной Марокко в финале Кубка Африки – 2026, наказав Сенегал техническим поражением за демарш и уход с поля во время решающего поединка.

«Я, как и многие, нахожусь в замешательстве. Данное постановление было обнародовано спустя целых два месяца после завершения турнира... Что ж, это выглядит, мягко говоря, странно. Пожалуй, воздержусь от дальнейших комментариев», – отметил Дешам.