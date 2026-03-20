«Они играют не так уж хорошо»: Хенесс дерзко оценил Реал
Почетный президент Баварии откровенно рассказал о слабых местах мадридского клуба
Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился ожиданиями от грядущего противостояния с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Они играют не так уж хорошо, однако мадридцы обладают колоссальным опытом и находятся в прекрасных физических кондициях. Несмотря на очередные трудности во внутреннем первенстве, они всегда могут положиться на свой багаж знаний в еврокубках.
Было бы чрезмерно самонадеянно утверждать, что выход в следующий раунд нам гарантирован. Тем не менее, учитывая качество нашей игры, в этом году у нас появились наиболее весомые шансы на успех за долгое время», – отметил Хенесс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
