«Они играют не так уж хорошо»: Хенесс дерзко оценил Реал

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился ожиданиями от грядущего противостояния с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Они играют не так уж хорошо, однако мадридцы обладают колоссальным опытом и находятся в прекрасных физических кондициях. Несмотря на очередные трудности во внутреннем первенстве, они всегда могут положиться на свой багаж знаний в еврокубках.

Было бы чрезмерно самонадеянно утверждать, что выход в следующий раунд нам гарантирован. Тем не менее, учитывая качество нашей игры, в этом году у нас появились наиболее весомые шансы на успех за долгое время», – отметил Хенесс.