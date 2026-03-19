  4. Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов
Лига чемпионов
19 марта 2026, 11:24 | Обновлено 19 марта 2026, 11:25
Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов

Вспомним самые большие победы в плей-офф Лиги чемпионов

203
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария победила Аталанту и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграла противостояние с общим счетом 10:2.

В истории плей-офф ЛЧ счет 10:2 был зафиксирован уже 5 раз: в сезоне 2004/05 Лион победил Вердер, в сезоне 2011/12 Барселона была сильнее Байера, в сезоне 2016/17 Бавария одолела Арсенал, в сезоне 2018/1 Бавария была сильнее Аталанты.

Лишь две победы были зафиксированы с большей разницей в счете.

Рекорд принадлежит той же Баварии, которая в сезоне 2008/09 в 1/8 финала по сумме двух встреч победила Спортинг со счетом 12:1.

А в прошлом сезоне 2024/25 ПСЖ в 1/16 финала был сильнее Бреста со счетом 10:0.

Команды с самыми большими победами по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов

  • 12:1 – 2008/09, 1/8 финала, Бавария – Спортинг
  • 10:0 – 2024/25, 1/16 финала, ПСЖ – Брест
  • 10:2 – 2025/26, 1/8 финала, Бавария – Аталанта
  • 10:2 – 2018/19, 1/8 финала, Манчестер Сити – Шальке
  • 10:2 – 2016/17, 1/8 финала, Бавария – Арсенал
  • 10:2 – 2011/12, 1/8 финала, Барселона – Байер
  • 10:2 – 2004/05, 1/8 финала, Лион – Вердер
