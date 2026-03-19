Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов

Мюнхенская Бавария победила Аталанту и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграла противостояние с общим счетом 10:2.

В истории плей-офф ЛЧ счет 10:2 был зафиксирован уже 5 раз: в сезоне 2004/05 Лион победил Вердер, в сезоне 2011/12 Барселона была сильнее Байера, в сезоне 2016/17 Бавария одолела Арсенал, в сезоне 2018/1 Бавария была сильнее Аталанты.

Лишь две победы были зафиксированы с большей разницей в счете.

Рекорд принадлежит той же Баварии, которая в сезоне 2008/09 в 1/8 финала по сумме двух встреч победила Спортинг со счетом 12:1.

А в прошлом сезоне 2024/25 ПСЖ в 1/16 финала был сильнее Бреста со счетом 10:0.

Команды с самыми большими победами по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов