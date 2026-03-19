Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов
Вспомним самые большие победы в плей-офф Лиги чемпионов
Мюнхенская Бавария победила Аталанту и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграла противостояние с общим счетом 10:2.
В истории плей-офф ЛЧ счет 10:2 был зафиксирован уже 5 раз: в сезоне 2004/05 Лион победил Вердер, в сезоне 2011/12 Барселона была сильнее Байера, в сезоне 2016/17 Бавария одолела Арсенал, в сезоне 2018/1 Бавария была сильнее Аталанты.
Лишь две победы были зафиксированы с большей разницей в счете.
Рекорд принадлежит той же Баварии, которая в сезоне 2008/09 в 1/8 финала по сумме двух встреч победила Спортинг со счетом 12:1.
А в прошлом сезоне 2024/25 ПСЖ в 1/16 финала был сильнее Бреста со счетом 10:0.
Команды с самыми большими победами по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов
- 12:1 – 2008/09, 1/8 финала, Бавария – Спортинг
- 10:0 – 2024/25, 1/16 финала, ПСЖ – Брест
- 10:2 – 2025/26, 1/8 финала, Бавария – Аталанта
- 10:2 – 2018/19, 1/8 финала, Манчестер Сити – Шальке
- 10:2 – 2016/17, 1/8 финала, Бавария – Арсенал
- 10:2 – 2011/12, 1/8 финала, Барселона – Байер
- 10:2 – 2004/05, 1/8 финала, Лион – Вердер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
