Мастерс в Майами. Алькарас впервые встретится с Фонсекой на уровне Тура

Первый номер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас впервые встретится с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 39) на уровне Тура.

Теннисисты сыграют поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Первый сеяный Алькарас начнет выступление на тысячнике со второго круга.

Фонсека в матче 1/64 финала обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (ATP 46) в трех сетах за 1 час и 51 минуту – 6:4, 3:6, 6:2.

Для 19-летнего бразильца это будет второй поединок против игрока из топ-5 за последние полторы недели.

Жоау проиграл матч 1/64 финала второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру на Мастерсе в Индиан-Уэллс, который в итоге стал чемпионом.

Карлос и Жоау ранее встречались лишь на выставочном матче в Майами в декабре 2025 года. Испанец одолел Фонсеку в трех сетах – 7:5, 2:6, 10:8.