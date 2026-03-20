Мастерс в Майами. Алькарас впервые встретится с Фонсекой на уровне Тура
Карлос сыграет с бразильцем во втором круге тысячника во Флориде
Первый номер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас впервые встретится с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 39) на уровне Тура.
Теннисисты сыграют поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Майами.
Первый сеяный Алькарас начнет выступление на тысячнике со второго круга.
Фонсека в матче 1/64 финала обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (ATP 46) в трех сетах за 1 час и 51 минуту – 6:4, 3:6, 6:2.
Для 19-летнего бразильца это будет второй поединок против игрока из топ-5 за последние полторы недели.
Жоау проиграл матч 1/64 финала второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру на Мастерсе в Индиан-Уэллс, который в итоге стал чемпионом.
Карлос и Жоау ранее встречались лишь на выставочном матче в Майами в декабре 2025 года. Испанец одолел Фонсеку в трех сетах – 7:5, 2:6, 10:8.
F‑I‑R‑E P‑O‑W‑E‑R 🔥— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026
After facing Sinner last week, Fonseca will play Alcaraz for the first time in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/7MxgEmefEO
