Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мастерс в Майами. Алькарас впервые встретится с Фонсекой на уровне Тура
ATP
20 марта 2026, 01:45 | Обновлено 20 марта 2026, 01:55
36
0

Мастерс в Майами. Алькарас впервые встретится с Фонсекой на уровне Тура

Карлос сыграет с бразильцем во втором круге тысячника во Флориде

20 марта 2026, 01:45 | Обновлено 20 марта 2026, 01:55
36
0
Мастерс в Майами. Алькарас впервые встретится с Фонсекой на уровне Тура
Коллаж Sport.ua

Первый номер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас впервые встретится с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 39) на уровне Тура.

Теннисисты сыграют поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Первый сеяный Алькарас начнет выступление на тысячнике со второго круга.

Фонсека в матче 1/64 финала обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (ATP 46) в трех сетах за 1 час и 51 минуту – 6:4, 3:6, 6:2.

Для 19-летнего бразильца это будет второй поединок против игрока из топ-5 за последние полторы недели.

Жоау проиграл матч 1/64 финала второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру на Мастерсе в Индиан-Уэллс, который в итоге стал чемпионом.

Карлос и Жоау ранее встречались лишь на выставочном матче в Майами в декабре 2025 года. Испанец одолел Фонсеку в трех сетах – 7:5, 2:6, 10:8.

По теме:
Карлос Алькарас (теннисист) Жоау Фонсека ATP Майами
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем