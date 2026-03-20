Зашифрованная россиянка. Стала известна первая соперница Костюк в Майами
В 1/32 финала Марта встретится с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) во втором раунде основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) сыграет с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой (WTA 82).
Рахимова в первом круге тысячника во Флориде переиграла аргентинку Солану Сиерру (WTA 63). Встреча завершилась за 58 минут, Солана сумела взять всего четыре гейма.
Камилла в Майами стартовала с квалификации, где прошла Леолию Жанжан и проиграла в финале отбора Талии Гибсон. Но из-за снятия Сонай Картал получила статус лаки-лузер и попала в основу.
Костюк пропустила первый раунд соревнований в Майами благодаря 27-му номеру посева.
Ранее Марта играла с Камиллой только один раз. В 2021 году Костюк одолела Рахимову на турнире в Стамбуле.
Рахимова до конца 2025 года выступала за россию, после чего сменила спортивное гражданство и зашифровалась под флаг Узбекистана.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала
Солана Сиерра (Аргентина) – Камилла Рахимова (Узбекистан) [LL] – 1:6, 3:6
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфинал «горняки» должны проходить без валидола
Тренер вряд ли возглавит клуб из Львова