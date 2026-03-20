Зашифрованная россиянка. Стала известна первая соперница Костюк в Майами

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) во втором раунде основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) сыграет с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой (WTA 82).

Рахимова в первом круге тысячника во Флориде переиграла аргентинку Солану Сиерру (WTA 63). Встреча завершилась за 58 минут, Солана сумела взять всего четыре гейма.

Камилла в Майами стартовала с квалификации, где прошла Леолию Жанжан и проиграла в финале отбора Талии Гибсон. Но из-за снятия Сонай Картал получила статус лаки-лузер и попала в основу.

Костюк пропустила первый раунд соревнований в Майами благодаря 27-му номеру посева.

Ранее Марта играла с Камиллой только один раз. В 2021 году Костюк одолела Рахимову на турнире в Стамбуле.

Рахимова до конца 2025 года выступала за россию, после чего сменила спортивное гражданство и зашифровалась под флаг Узбекистана.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/64 финала

Солана Сиерра (Аргентина) – Камилла Рахимова (Узбекистан) [LL] – 1:6, 3:6