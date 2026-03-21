Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отказался от возможного перехода в «Барселону».
Каталонцы рассматривали его как потенциальную замену Роберту Левандовски, однако сам игрок не заинтересован в трансфере.
Кейн доволен своим положением в Германии и уже попросил агента не вести переговоры с «Барсой». Кроме того, финансовые аппетиты форварда – около 30 млн евро в год – не соответствуют возможностям «сине-гранатовых».
Отмечается, что британский форвард останется в «Баварии» и вскоре продлит контракт.
