ФОТО. За что судья назначил пенальти в ворота Шахтера на 45+7 матча с Лехом

Шахтер Донецк проиграл Леху первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 со счетом 0:2.

Дубль в составе Леха оформил шведский форвард Микаэль Исхак. Второй мяч Исхак забил на 45+7-й минуте, реализовав пенальти.

Рефери указал на точку после просмотра VAR – нидерландский судья Сандер ван дер Эйк отчетливо увидел игру рукой от Кауна Элиаса.

Мяч попал в руку Кауана после навеса из углового. Исхак, забив второй гол, сравнял общий счет противостояния – 3:3.

