ФОТО. За что судья назначил пенальти в ворота Шахтера на 45+7 матча с Лехом
В конце первого тайма Кауан Элиас сыграл рукой в штрафной после навеса с углового
Шахтер Донецк проиграл Леху первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 со счетом 0:2.
Дубль в составе Леха оформил шведский форвард Микаэль Исхак. Второй мяч Исхак забил на 45+7-й минуте, реализовав пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рефери указал на точку после просмотра VAR – нидерландский судья Сандер ван дер Эйк отчетливо увидел игру рукой от Кауна Элиаса.
Мяч попал в руку Кауана после навеса из углового. Исхак, забив второй гол, сравнял общий счет противостояния – 3:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
