МОУРИНЬО: «Какой же это невероятный игрок, у меня такого не было»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал дискуссию вокруг игрока года Премьер-лиги.

«Я бы хотел, чтобы у меня в команде был Бруно Фернандес, когда я работал в «Манчестер Юнайтед». У меня был Поль Погба, но из-за травм он не мог демонстрировать стабильную игру. Бруно – какой же это невероятный игрок. Хорошо в награде игрока года Премьер-лиги то, что голосуют сами футболисты, которые понимают игру, а не онлайн-тактики и аналитики», – сказал тренер.

