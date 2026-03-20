20 марта 2026, 23:22
838
0

МОУРИНЬО: «Какой же это невероятный игрок, у меня такого не было»

Тренер – о Бруно Фернандесе

20 марта 2026, 23:22 |
838
0
МОУРИНЬО: «Какой же это невероятный игрок, у меня такого не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал дискуссию вокруг игрока года Премьер-лиги.

«Я бы хотел, чтобы у меня в команде был Бруно Фернандес, когда я работал в «Манчестер Юнайтед». У меня был Поль Погба, но из-за травм он не мог демонстрировать стабильную игру. Бруно – какой же это невероятный игрок. Хорошо в награде игрока года Премьер-лиги то, что голосуют сами футболисты, которые понимают игру, а не онлайн-тактики и аналитики», – сказал тренер.

Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.

Жозе Моуриньо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
