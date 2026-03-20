Известна позиция Реала из-за травмы Куртуа и отношение к будущему Лунина

Мадридский «Реал» продолжает сохранять спокойствие, несмотря на травму первого номера команды, бельгийца Тибо Куртуа, который пропустит около шести недель.

Тренерский штаб королевского клуба полностью доверяет голкиперу сборной Украины Андрею Лунину, который займет место в воротах в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов:

«Отсутствие Куртуа означает, что команда останется без вратаря, которого многие считают лучшим в мире, в решающих матчах. Однако «Реал» сохраняет уверенность, вспоминая предыдущие выступления Лунина, которые привели команду к финалу Лиги чемпионов.

Мадрид верит, что украинец обеспечит необходимую стабильность для преодоления предстоящих спортивных трудностей.

В сложившейся ситуации Лунину снова предстоит взять на себя роль лидера обороны. Ближайший график очень напряженный, включая мадридское дерби и противостояние против мюнхенской «Баварии».

Украинский голкипер уже не раз демонстрировал надежную игру под давлением в ответственных ситуациях», – сообщил источник.