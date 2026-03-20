Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна позиция Реала из-за травмы Куртуа и отношение к будущему Лунина
Испания
20 марта 2026, 12:12 |
Известна позиция Реала из-за травмы Куртуа и отношение к будущему Лунина

Тренерский штаб королевского клуба полностью доверяет вратарю сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» продолжает сохранять спокойствие, несмотря на травму первого номера команды, бельгийца Тибо Куртуа, который пропустит около шести недель.

Тренерский штаб королевского клуба полностью доверяет голкиперу сборной Украины Андрею Лунину, который займет место в воротах в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов:

«Отсутствие Куртуа означает, что команда останется без вратаря, которого многие считают лучшим в мире, в решающих матчах. Однако «Реал» сохраняет уверенность, вспоминая предыдущие выступления Лунина, которые привели команду к финалу Лиги чемпионов.

Мадрид верит, что украинец обеспечит необходимую стабильность для преодоления предстоящих спортивных трудностей.

В сложившейся ситуации Лунину снова предстоит взять на себя роль лидера обороны. Ближайший график очень напряженный, включая мадридское дерби и противостояние против мюнхенской «Баварии».

Украинский голкипер уже не раз демонстрировал надежную игру под давлением в ответственных ситуациях», – сообщил источник.

По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпиона Испании Реал – Атлетико
Новый поворот в трансфере Рэшфорда: Барселона готовит запрос к МЮ
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа травма
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Теннис | 20 марта 2026, 02:09 6
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол

Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер

После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Футбол | 19 марта 2026, 17:00 9
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера

Нестеренко покинул «Александрию»

ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Кварцяный назвал игроков Шахтера, которые выглядели уставшими против Леха
Футбол | 20.03.2026, 11:49
Кварцяный назвал игроков Шахтера, которые выглядели уставшими против Леха
Кварцяный назвал игроков Шахтера, которые выглядели уставшими против Леха
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Футбол | 20.03.2026, 08:03
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fly
Цікаво ,якщо Лунін протягне знов команду до фіналу... в Фіналі знов Куртуа буде грати? хоча.. чо я питаю.. звичайно буде
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 100
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 21
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 213
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем