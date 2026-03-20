Трубин пережил неожиданное изменение трансферной стоимости

Портал Transfermarkt обновил оценки игроков португальской Примейры, в частности украинских легионеров Анатолия Трубина и Георгия Судакова из лиссабонской «Бенфики».

По новым данным, оба футболиста немного потеряли в рыночной стоимости. Трубин подешевел на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 25 миллионов, а Судаков потерял 2 миллиона, и его цена составляет 28 миллионов.

Трубин провел 42 матча во всех турнирах, пропустил 35 голов, оформил 19 «сухих» матчей и даже забил один мяч. Судаков сыграл 34 матча, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.