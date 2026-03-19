Вавринка получил вайлд кард на Мастерс в Монте-Карло

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 94) получил приглашение (wild card) от организаторов грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Швейцарец играет последний сезон профессиональной карьеры.

Стэн был чемпионом грунтового Мастерса Монако в 2014 году. В швейцарском дерби Вавринка обыграл Роджера Федерера. Это был первый титул в категории Мастерс для тенисиста.

Турнир в Монако стал одним из наиболее успешных соревнований на грунте для швейцарца. Он принимал участие на этом Мастерсе 16 раз.

Вавринка получал приглашение на тысячник в Монако с 2022 по 2025 года.

На старте финального сезона карьеры Стэн играл на Aus Open, где в 1/16 финала уступил американцу Тейлору Фритцу. Также турниры ATP 250 в Монпелье и ATP 500 Роттердаме – где проиграл в 1/8 финалах Феликсу Оже-Альяссиму и Алексу де Минауру соотвественно. На хардовом турнире в Дубае Стэн уступил в поединке 1/8 финала нейтралу Даниилу Медведеву.

На супертурнир в Индиан-Уэллс Вавринка не получал приглашение от организаторов.

Турнир ATP 1000 в Монте-Карло пройдет с 4 по 12 апреля.