Легенда Динамо подписал контракт с клубом АПЛ. Произошло непредвиденное

Известный в прошлом украинский нападающий Олег Саленко рассказал, что в свое время мог перейти из киевского «Динамо» в лондонский «Тоттенхэм».

– За время вашей карьеры в «Динамо» были моменты, когда киевский клуб вас не отпускал?

– Нет. Я мог перейти в «Тоттенхэм», уже подписал контракт с лондонским клубом, но мне не дали разрешение на работу в Англии. Его давали только игрокам, которые провели не менее 50% матчей за сборную. Из-за этого я полгода был без футбола.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.