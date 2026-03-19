Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Легенда Динамо подписал контракт с клубом АПЛ. Произошло непредвиденное
Англия
19 марта 2026, 23:22 |
718
1

Легенда Динамо подписал контракт с клубом АПЛ. Произошло непредвиденное

Саленко – о сорванном трансфере в «Тоттенхэм»

ФК Динамо. Олег Саленко

Известный в прошлом украинский нападающий Олег Саленко рассказал, что в свое время мог перейти из киевского «Динамо» в лондонский «Тоттенхэм».

– За время вашей карьеры в «Динамо» были моменты, когда киевский клуб вас не отпускал?

– Нет. Я мог перейти в «Тоттенхэм», уже подписал контракт с лондонским клубом, но мне не дали разрешение на работу в Англии. Его давали только игрокам, которые провели не менее 50% матчей за сборную. Из-за этого я полгода был без футбола.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

По теме:
Тоттенхэм Динамо Киев Олег Саленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Phoenyx86
Шовковський отримав сенсаційну пропозицію від донецького Шахтаря.
Легенда Динамо підписав контракт з клубом АПЛ.
Олійченко, астанавітєсь
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем