Легенда Динамо подписал контракт с клубом АПЛ. Произошло непредвиденное
Саленко – о сорванном трансфере в «Тоттенхэм»
Известный в прошлом украинский нападающий Олег Саленко рассказал, что в свое время мог перейти из киевского «Динамо» в лондонский «Тоттенхэм».
– За время вашей карьеры в «Динамо» были моменты, когда киевский клуб вас не отпускал?
– Нет. Я мог перейти в «Тоттенхэм», уже подписал контракт с лондонским клубом, но мне не дали разрешение на работу в Англии. Его давали только игрокам, которые провели не менее 50% матчей за сборную. Из-за этого я полгода был без футбола.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
Нестеренко покинул «Александрию»
Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью
Легенда Динамо підписав контракт з клубом АПЛ.
