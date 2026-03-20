  4. Шевченко пережил тяжелую утрату и рассказал о Довбике
20 марта 2026, 00:32
668
0

Шевченко пережил тяжелую утрату и рассказал о Довбике

Андрей Николаевич – о войне в Украине

20 марта 2026, 00:32 |
668
0
Шевченко пережил тяжелую утрату и рассказал о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мыслями о жизни во время войны в Украине.

– Артем Довбик, нападающий «Ромы», рассказывал, что его день начинается с проверки новостей в телефоне с тревогой, а дальше он идет на тренировку.

– Да, я каждое утро делаю то же, что и Довбик.

– Вы потеряли много друзей?

– Да, я потерял друзей.

Ранее президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко прокомментировал эпизод из своей карьеры после перехода из «Милана» в «Челси» в 2006 году, когда он поцеловал логотип лондонского клуба.

Оцените материал
