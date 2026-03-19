  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Сказать, что было легко, нельзя»
19 марта 2026, 21:05
Вратарь «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»

ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал победу над «Александрией» (5:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ваша команда победила со счётом 5:0. Как вам этот матч виделся с ворот? Насколько было сложно или, возможно, несложно? Чувствовались ли какие-то проблемы со стороны нападения «Александрии» в этом поединке?

– Тяжелая игра, тяжелое поле, хочу сказать, потому что не было того контроля, которого мы хотели. Но я считаю, что сегодня команда очень хорошо постаралась для этой победы. При этом сказать, что было легко, нельзя.

– В первом круге на вашем домашнем стадионе матч завершился вничью – 2:2. Думали ли вы о том матче перед этим, чтобы не допустить снова такого результата, не допустить тех ошибок?

– Нет, на том матче уже никто не акцентировал внимание. Обращали внимание на предыдущие матчи, которые мы играли, делали выводы из того, что было, из того, как мы пропускали голы. Готовились целенаправленно к этому матчу и очень рады, что мы победили.

– Какие эмоции дает игроку УПЛ первый вызов в сборную Украины?

– Только положительные. Сегодня была двойная мотивация – прежде всего выиграть и при этом сыграть «на ноль». Вдвойне приятнее. Для меня это, как для маленького ребенка, который начинает играть в футбол – это, можно сказать, немалое достижение попасть в сборную. Поэтому я очень рад, но при этом появилось больше мотивации работать над собой.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо Руслан Нещерет
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
