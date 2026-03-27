  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
27 марта 2026, 07:24 |
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о вылете «Буде-Глимт» из Лиги чемпионов:

– «Буде-Глимт» неприятно удивил. Я банально не узнал эту команду в Лиссабоне. Команду, которая повалила на лопатки именитый итальянский «Интер», разгромила на прошлой неделе дома «Спортинг».

– Возможно, норвежцы переоценили свои силы?

– Трудно сказать. Скорее всего, они предали себя. В предыдущих матчах «Буде-Глимт» запомнился остроатакующим стилем, а в Португалии почему-то решил сосредоточиться на обороне. Но ведь нельзя защищаться в своей штрафной площади против соперника, который на «ты» с мячом. Не обошлось и без тренерских просчетов, ведь еще в перерыве смело можно было заменить целую группу игроков, которые были беспомощны. Я ждал от норвежцев совсем другой игры, но есть то, что есть. В конце концов, нужно быть внутри команды, чтобы дать исчерпывающий ответ, почему так произошло.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
УЕФА наказал Бенфику: штрафы, расизм и дисквалификация
Дмитрий Олийченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 23
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»
Футбол | 27 марта 2026, 04:03 1
Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»
Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции

Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:56
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Популярные новости
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
