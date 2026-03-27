Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о вылете «Буде-Глимт» из Лиги чемпионов:

– «Буде-Глимт» неприятно удивил. Я банально не узнал эту команду в Лиссабоне. Команду, которая повалила на лопатки именитый итальянский «Интер», разгромила на прошлой неделе дома «Спортинг».

– Возможно, норвежцы переоценили свои силы?

– Трудно сказать. Скорее всего, они предали себя. В предыдущих матчах «Буде-Глимт» запомнился остроатакующим стилем, а в Португалии почему-то решил сосредоточиться на обороне. Но ведь нельзя защищаться в своей штрафной площади против соперника, который на «ты» с мячом. Не обошлось и без тренерских просчетов, ведь еще в перерыве смело можно было заменить целую группу игроков, которые были беспомощны. Я ждал от норвежцев совсем другой игры, но есть то, что есть. В конце концов, нужно быть внутри команды, чтобы дать исчерпывающий ответ, почему так произошло.