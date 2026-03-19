Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Синнер стал восьмым игроком в истории, который заработал свыше $60 млн
ATP
19 марта 2026, 14:10 | Обновлено 19 марта 2026, 14:18
154
0

Синнер стал восьмым игроком в истории, который заработал свыше $60 млн

Янник получил более $1 млн призовых на Мастерсе в Индиан-Уэллс

154
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и заработал $1 151 380 призовых.

Янник стал восьмым игроком в истории, которому удалось покорить эту отметку.

Общий размер призовых 24-летнего итальянского теннисиста превысил отметку в 60 миллионов долларов и составляет теперь $60 039 831.

В топ-8 игроков по этому показателю присутствует лишь одна теннисистка – американка Серена Уильямс.

Лидером рейтинга является легендарный 38-летний сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3).

Теннисисты / теннисистки, которые заработали за карьеру свыше 60 миллионов долларов:

  1. Новак Джокович (Сербия) – $193 215 570
  2. Рафаэль Надаль (Испания) – $134 946 100
  3. Роджер Федерер (Швейцария) – $130 594 339
  4. Серена Уильямс (США) – $94 816 730
  5. Энди Маррей (Великобритания) – $64 687 542
  6. Карлос Алькарас (Испания) – $64 274 163
  7. Александр Зверев (Германия) – $60 969 344
  8. Янник Синнер (Италия) – $60 039 831
Алина Грушко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем