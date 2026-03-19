Синнер стал восьмым игроком в истории, который заработал свыше $60 млн
Янник получил более $1 млн призовых на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и заработал $1 151 380 призовых.
Янник стал восьмым игроком в истории, которому удалось покорить эту отметку.
Общий размер призовых 24-летнего итальянского теннисиста превысил отметку в 60 миллионов долларов и составляет теперь $60 039 831.
В топ-8 игроков по этому показателю присутствует лишь одна теннисистка – американка Серена Уильямс.
Лидером рейтинга является легендарный 38-летний сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3).
Теннисисты / теннисистки, которые заработали за карьеру свыше 60 миллионов долларов:
- Новак Джокович (Сербия) – $193 215 570
- Рафаэль Надаль (Испания) – $134 946 100
- Роджер Федерер (Швейцария) – $130 594 339
- Серена Уильямс (США) – $94 816 730
- Энди Маррей (Великобритания) – $64 687 542
- Карлос Алькарас (Испания) – $64 274 163
- Александр Зверев (Германия) – $60 969 344
- Янник Синнер (Италия) – $60 039 831
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
