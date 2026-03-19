Синнер стал восьмым игроком в истории, который заработал свыше $60 млн

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и заработал $1 151 380 призовых.

Янник стал восьмым игроком в истории, которому удалось покорить эту отметку.

Общий размер призовых 24-летнего итальянского теннисиста превысил отметку в 60 миллионов долларов и составляет теперь $60 039 831.

В топ-8 игроков по этому показателю присутствует лишь одна теннисистка – американка Серена Уильямс.

Лидером рейтинга является легендарный 38-летний сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3).

Теннисисты / теннисистки, которые заработали за карьеру свыше 60 миллионов долларов: