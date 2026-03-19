  ВИДЕО. Драма в концовке. Неймар забил гол за Сантос в ворота Интернасьоналя
19 марта 2026, 13:43 | Обновлено 19 марта 2026, 13:58
ВИДЕО. Драма в концовке. Неймар забил гол за Сантос в ворота Интернасьоналя

Звездный форвард реализовал пенальти, но его команда потерпела поражение

19 марта 2026, 13:43 | Обновлено 19 марта 2026, 13:58
215
0
ВИДЕО. Драма в концовке. Неймар забил гол за Сантос в ворота Интернасьоналя
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Знаменитый форвард Неймар отметился голом в матче 7-го тура чемпионата Бразилии.

Однако Сантос потерпел драматическое поражение от Интернасьоналя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начался без голов в первом тайме. Сразу после перерыва гости вышли вперед – мяч в собственные ворота срезал защитник Сантоса Жозе Ивалдо.

Хозяева быстро отыгрались: на 56-й минуте звездный форвард Неймар реализовал пенальти и сравнял счет.

В компенсированное время Интернасьональ вырвал победу – на 90+5 минуте отличился Хоан Карбонеро.

Гол Неймара не принес очков его команде, а Сантос потерпел обидное домашнее поражение.

Лидеры: Палмейрас, Сан-Паулу (по 16), Байя (14), Флуминенсе, Коритиба (по 13)

Чемпионат Бразилии. 7-й тур, 19 марта 2026

Сантос – Интернасьональ – 1:2

Голы: Неймар, 56 (пен) – Жозе Ивалдо, 46 (автогол), Хоан Карбонеро, 90+5

Видео голов и обзор матча

Турнірна таблиця

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 7 5 1 1 16 - 8 22.03.26 02:00 Сан-Паулу - Палмейрас19.03.26 Палмейрас 2:1 Ботафого15.03.26 Палмейрас 1:0 Мирасол13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас 16
2 Сан-Паулу 7 5 1 1 10 - 4 22.03.26 02:00 Сан-Паулу - Палмейрас19.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу16.03.26 Брагантино 1:2 Сан-Паулу13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио 16
3 Баия 6 4 2 0 8 - 3 22.03.26 21:00 Ремо - Баия19.03.26 Баия 2:0 Брагантино15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Баия 1:1 Витория12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе 14
4 Флуминенсе 7 4 1 2 12 - 9 21.03.26 23:30 Флуминенсе - Атлетико Минейро19.03.26 Васко да Гама 3:2 Флуминенсе15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого 13
5 Коритиба 7 4 1 2 9 - 6 22.03.26 21:00 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба19.03.26 Мирасол 0:1 Коритиба15.03.26 Коритиба 1:0 Ремо12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба 13
6 Фламенго 5 3 1 1 9 - 4 20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго 10
7 Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 7 22.03.26 21:00 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба19.03.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос 10
8 Гремио 6 2 2 2 10 - 10 20.03.26 00:00 Гремио - Витория17.03.26 Шапекоэнсе 1:1 Гремио13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого 8
9 Коринтианс 6 2 2 2 6 - 6 20.03.26 02:30 Шапекоэнсе - Коринтианс15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино 8
10 Васко да Гама 7 2 2 3 11 - 12 22.03.26 21:00 Васко да Гама - Гремио19.03.26 Васко да Гама 3:2 Флуминенсе16.03.26 Крузейро 3:3 Васко да Гама13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия 8
11 Атлетико Минейро 7 2 2 3 8 - 10 21.03.26 23:30 Флуминенсе - Атлетико Минейро19.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо 8
12 Брагантино 7 2 2 3 5 - 8 21.03.26 21:00 Брагантино - Ботафого19.03.26 Баия 2:0 Брагантино16.03.26 Брагантино 1:2 Сан-Паулу13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино 8
13 Витория 5 2 1 2 7 - 8 20.03.26 00:00 Гремио - Витория14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Баия 1:1 Витория11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Витория 2:0 Ремо 7
14 Шапекоэнсе 5 1 3 1 9 - 9 20.03.26 02:30 Шапекоэнсе - Коринтианс17.03.26 Шапекоэнсе 1:1 Гремио13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос 6
15 Мирасол 6 1 3 2 8 - 9 22.03.26 23:30 Витория - Мирасол19.03.26 Мирасол 0:1 Коритиба15.03.26 Палмейрас 1:0 Мирасол11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол 6
16 Сантос 7 1 3 3 10 - 13 22.03.26 21:00 Крузейро - Сантос19.03.26 Сантос 1:2 Интернасьонал15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос 6
17 Интернасьонал 7 1 2 4 5 - 9 22.03.26 23:30 Интернасьонал - Шапекоэнсе19.03.26 Сантос 1:2 Интернасьонал15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас 5
18 Ботафого 5 1 0 4 8 - 11 21.03.26 21:00 Брагантино - Ботафого19.03.26 Палмейрас 2:1 Ботафого15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро 3
19 Ремо 6 0 3 3 6 - 11 20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо15.03.26 Коритиба 1:0 Ремо13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол 3
20 Крузейро 7 0 3 4 8 - 16 22.03.26 21:00 Крузейро - Сантос19.03.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро16.03.26 Крузейро 3:3 Васко да Гама12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро 3
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Карбонеро (Интернасьонал).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Сантос).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Ивалдо (Сантос).
