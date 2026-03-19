ВИДЕО. Драма в концовке. Неймар забил гол за Сантос в ворота Интернасьоналя

Знаменитый форвард Неймар отметился голом в матче 7-го тура чемпионата Бразилии.

Однако Сантос потерпел драматическое поражение от Интернасьоналя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начался без голов в первом тайме. Сразу после перерыва гости вышли вперед – мяч в собственные ворота срезал защитник Сантоса Жозе Ивалдо.

Хозяева быстро отыгрались: на 56-й минуте звездный форвард Неймар реализовал пенальти и сравнял счет.

В компенсированное время Интернасьональ вырвал победу – на 90+5 минуте отличился Хоан Карбонеро.

Гол Неймара не принес очков его команде, а Сантос потерпел обидное домашнее поражение.

Лидеры: Палмейрас, Сан-Паулу (по 16), Байя (14), Флуминенсе, Коритиба (по 13)

Чемпионат Бразилии. 7-й тур, 19 марта 2026

Сантос – Интернасьональ – 1:2

Голы: Неймар, 56 (пен) – Жозе Ивалдо, 46 (автогол), Хоан Карбонеро, 90+5

Турнірна таблиця