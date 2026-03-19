ВИДЕО. Драма в концовке. Неймар забил гол за Сантос в ворота Интернасьоналя
Звездный форвард реализовал пенальти, но его команда потерпела поражение
Знаменитый форвард Неймар отметился голом в матче 7-го тура чемпионата Бразилии.
Однако Сантос потерпел драматическое поражение от Интернасьоналя.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч начался без голов в первом тайме. Сразу после перерыва гости вышли вперед – мяч в собственные ворота срезал защитник Сантоса Жозе Ивалдо.
Хозяева быстро отыгрались: на 56-й минуте звездный форвард Неймар реализовал пенальти и сравнял счет.
В компенсированное время Интернасьональ вырвал победу – на 90+5 минуте отличился Хоан Карбонеро.
Гол Неймара не принес очков его команде, а Сантос потерпел обидное домашнее поражение.
Лидеры: Палмейрас, Сан-Паулу (по 16), Байя (14), Флуминенсе, Коритиба (по 13)
Чемпионат Бразилии. 7-й тур, 19 марта 2026
Сантос – Интернасьональ – 1:2
Голы: Неймар, 56 (пен) – Жозе Ивалдо, 46 (автогол), Хоан Карбонеро, 90+5
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|22.03.26 02:00 Сан-Паулу - Палмейрас19.03.26 Палмейрас 2:1 Ботафого15.03.26 Палмейрас 1:0 Мирасол13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас
|16
|2
|Сан-Паулу
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|22.03.26 02:00 Сан-Паулу - Палмейрас19.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу16.03.26 Брагантино 1:2 Сан-Паулу13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио
|16
|3
|Баия
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|22.03.26 21:00 Ремо - Баия19.03.26 Баия 2:0 Брагантино15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Баия 1:1 Витория12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе
|14
|4
|Флуминенсе
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|21.03.26 23:30 Флуминенсе - Атлетико Минейро19.03.26 Васко да Гама 3:2 Флуминенсе15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Палмейрас 2:1 Флуминенсе13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого
|13
|5
|Коритиба
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|22.03.26 21:00 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба19.03.26 Мирасол 0:1 Коритиба15.03.26 Коритиба 1:0 Ремо12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Коритиба 0:1 Сан-Паулу12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба
|13
|6
|Фламенго
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
|10
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|22.03.26 21:00 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба19.03.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро15.03.26 Флуминенсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос
|10
|8
|Гремио
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|20.03.26 00:00 Гремио - Витория17.03.26 Шапекоэнсе 1:1 Гремио13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Сан-Паулу 2:0 Гремио05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого
|8
|9
|Коринтианс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|20.03.26 02:30 Шапекоэнсе - Коринтианс15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс12.03.26 Коринтианс 0:2 Коритиба26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс20.02.26 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино
|8
|10
|Васко да Гама
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|22.03.26 21:00 Васко да Гама - Гремио19.03.26 Васко да Гама 3:2 Флуминенсе16.03.26 Крузейро 3:3 Васко да Гама13.03.26 Васко да Гама 2:1 Палмейрас27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама12.02.26 Васко да Гама 0:1 Баия
|8
|11
|Атлетико Минейро
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|21.03.26 23:30 Флуминенсе - Атлетико Минейро19.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Гремио 2:1 Атлетико Минейро12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо
|8
|12
|Брагантино
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|21.03.26 21:00 Брагантино - Ботафого19.03.26 Баия 2:0 Брагантино16.03.26 Брагантино 1:2 Сан-Паулу13.03.26 Гремио 1:1 Брагантино26.02.26 Брагантино 1:1 Атлетико Паранаэнсе13.02.26 Коринтианс 2:0 Брагантино
|8
|13
|Витория
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|20.03.26 00:00 Гремио - Витория14.03.26 Витория 2:0 Атлетико Минейро12.03.26 Баия 1:1 Витория11.02.26 Витория 1:2 Фламенго05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Витория 2:0 Ремо
|7
|14
|Шапекоэнсе
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|20.03.26 02:30 Шапекоэнсе - Коринтианс17.03.26 Шапекоэнсе 1:1 Гремио13.03.26 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе12.02.26 Шапекоэнсе 3:3 Коритиба06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос
|6
|15
|Мирасол
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|22.03.26 23:30 Витория - Мирасол19.03.26 Мирасол 0:1 Коритиба15.03.26 Палмейрас 1:0 Мирасол11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол
|6
|16
|Сантос
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|22.03.26 21:00 Крузейро - Сантос19.03.26 Сантос 1:2 Интернасьонал15.03.26 Сантос 1:1 Коринтианс11.03.26 Мирасол 2:2 Сантос27.02.26 Сантос 2:1 Васко да Гама13.02.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сантос
|6
|17
|Интернасьонал
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|22.03.26 23:30 Интернасьонал - Шапекоэнсе19.03.26 Сантос 1:2 Интернасьонал15.03.26 Интернасьонал 0:1 Баия12.03.26 Атлетико Минейро 1:0 Интернасьонал26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал13.02.26 Интернасьонал 1:3 Палмейрас
|5
|18
|Ботафого
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|21.03.26 21:00 Брагантино - Ботафого19.03.26 Палмейрас 2:1 Ботафого15.03.26 Ботафого 0:3 Фламенго13.02.26 Флуминенсе 1:0 Ботафого05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро
|3
|19
|Ремо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|20.03.26 01:00 Фламенго - Ремо15.03.26 Коритиба 1:0 Ремо13.03.26 Ремо 0:2 Флуминенсе26.02.26 Ремо 1:1 Интернасьонал12.02.26 Атлетико Минейро 3:3 Ремо05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол
|3
|20
|Крузейро
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|22.03.26 21:00 Крузейро - Сантос19.03.26 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро16.03.26 Крузейро 3:3 Васко да Гама12.03.26 Фламенго 2:0 Крузейро26.02.26 Крузейро 1:1 Коринтианс12.02.26 Мирасол 2:2 Крузейро
|3
