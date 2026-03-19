ВИДЕО. Игроки Металлиста 1925 реагируют на жеребьевку Кубка Украины

В четверг состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. В 1/2 финала сыграют Металлист 1925 – Чернигов и Буковина – Динамо.

Металлист 1925 показал, как игроки и тренеры наблюдали за жеребьевкой и явно были довольны тем, что в соперники им попалось не Динамо или лидер Первой лиги Буковина, а Чернигов.

Интересно, что для харьковской и черниговской команд это первый выход в полуфинал Кубка Украины.

Полуфиналы пройдут 21 и 23 апреля.