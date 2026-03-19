Левандовски снова забил в ЛЧ. Сколько уже в активе?
Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски после дубля в ворота Ньюкасла имеет в своем активе 109 голов в Лиге чемпионов.
Больше его забивали только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).
Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира, а также отметим, что Мохамед Салах и Гарри Кейн стали 11-м и 12-м игроками с 50+ голами.
Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 57 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
- 50 – Мохамед Салах (Египет)
- 50 – Гарри Кейн (Англия)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 48 – Андрей Шевченко (Украина)
- 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 44 – Антуан Гризманн (Франция)
- 43 – Неймар (Бразилия)
- 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
Если рассматривать только стадию 1/8 финала, Левандовски стал третьим футболистом с 20+ голами (21). Больше его в свое время забили только Лионель Месси (29) и Криштиану Роналду (25).
Лучшие бомбардиры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
- 29 – Лионель Месси (Аргентина)
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 21 – Роберт Левандовски (Польша)
- 17 – Карим Бензема (Франция)
- 15 – Томас Мюллер (Германия)
- 13 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
