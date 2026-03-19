  Левандовски снова забил в ЛЧ. Сколько уже в активе?
19 марта 2026, 11:39 | Обновлено 19 марта 2026, 11:40
Левандовски снова забил в ЛЧ. Сколько уже в активе?

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски после дубля в ворота Ньюкасла имеет в своем активе 109 голов в Лиге чемпионов.

Больше его забивали только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира, а также отметим, что Мохамед Салах и Гарри Кейн стали 11-м и 12-м игроками с 50+ голами.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 57 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
  • 50 – Мохамед Салах (Египет)
  • 50 – Гарри Кейн (Англия)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 48 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 44 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 43 – Неймар (Бразилия)
  • 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)

Если рассматривать только стадию 1/8 финала, Левандовски стал третьим футболистом с 20+ голами (21). Больше его в свое время забили только Лионель Месси (29) и Криштиану Роналду (25).

Лучшие бомбардиры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 29 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 21 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 17 – Карим Бензема (Франция)
  • 15 – Томас Мюллер (Германия)
  • 13 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
13-й матч подряд. Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Эго Ямаля и прощание с Хау. 10 мыслей после матча Барселоны и Ньюкасла
Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов
Сергей Турчак
David Markovich
Рауль був 14 років топ-1. Цікаво скільки протримається Кріш, він вже має 10 років на вершині. Поки що нікого не видно навіть близько. Льова вже старий, Мессі дограє за океаном, а Мбаппе потрібно 73 голи. Йому вже 27, з його результативністю він може не встигнути до завершення кар'єри. Отже показник Роналду поки ваглядає як "вічний" рекорд.
