Левандовски снова забил в ЛЧ. Сколько уже в активе?

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски после дубля в ворота Ньюкасла имеет в своем активе 109 голов в Лиге чемпионов.

Больше его забивали только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории турнира, а также отметим, что Мохамед Салах и Гарри Кейн стали 11-м и 12-м игроками с 50+ голами.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

140 – Криштиану Роналду (Португалия)

129 – Лионель Месси (Аргентина)

109 – Роберт Левандовски (Польша)

90 – Карим Бензема (Франция)

71 – Рауль (Испания)

68 – Килиан Мбаппе (Франция)

57 – Томас Мюллер (Германия)

57 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)

50 – Тьерри Анри (Франция)

50 – Мохамед Салах (Египет)

50 – Гарри Кейн (Англия)

48 – Златан Ибрагимович (Швеция)

48 – Андрей Шевченко (Украина)

46 – Филиппо Индзаги (Италия)

44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

44 – Антуан Гризманн (Франция)

43 – Неймар (Бразилия)

42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

41 – Серхио Агуэро (Аргентина)

Если рассматривать только стадию 1/8 финала, Левандовски стал третьим футболистом с 20+ голами (21). Больше его в свое время забили только Лионель Месси (29) и Криштиану Роналду (25).

Лучшие бомбардиры стадии 1/8 финала Лиги чемпионов