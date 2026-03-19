Эго Ямаля и прощание с Хау. 10 мыслей после матча Барселоны и Ньюкасла

Ямалю повезло с тренером. Ламин – самый талантливый молодой футболист мира. Это знаем я и ты, а если так – знает и сам Ямаль. В таких условиях легко начать слишком сильно любить себя. Так, чтобы не отрабатывать в обороне и не играть на партнеров, которые просто хуже тебя. Но Ямалю это не грозит. По крайней мере, до тех пор, пока его наставником является Ханси Флик. Вчера в матче «Барселоны» с «Ньюкаслом» Ламин получил неожиданную роль глубинного плеймейкера: опускался за мячом очень низко, чтобы партнеры врывались в опасные зоны и наносили удары. В итоге усредненная позиция Ямаля на поле оказалась ниже не только позиций Рафиньи и Левандовского, но даже места расположения Фермина. Ямаль большую часть игры работал на партнеров и команду, а не на собственную статистику голов. Поэтому забил лишь 1 мяч, да и тот – с пенальти, зато «Барселона» победила 7:2. Топ-матч Ламина, а главное – очень командный. Трудно перетягивать на себя, когда получаешь круглый в центральном круге.

Флик не стал подпитывать эго футболиста. Это, в частности, элемент воспитания. Ламин растет не капризной звездой, а командным игроком. Вчера он, безусловно, сделал шаг вперед в этом направлении. Больше о шагах (и даже беге!) в самых разных направлениях – в строчках ниже.

1. «Ньюкасл» – уникальный. Очень редкое сочетание качеств у команды: она и понимает, что является «маленькой» для плей-офф ЛЧ, но и чувствует себя главным героем этой истории. Вчера уже к 3 минуте защитники «Барселоны» были вынуждены дважды выносить мяч со своей трети: «Ньюкасл» душил прессингом. Не такого ожидаешь от коллектива, который приезжает на «Камп Ноу». Но «сороки» привезли с собой смелость. А еще – план игры от соперника, потому что все-таки есть грань между смелостью и безумием. Очень по-футбольному здоровая команда. Условный Де Дзерби в таком матче играл бы от себя и от сильных сторон собственного состава. А вот какой-нибудь Конте привез бы в Каталонию «автобус». Хау нашел баланс. Он в «Ньюкасле» в этом сезоне как будто даже не столько тренер, сколько тот, кто расскажет игрокам, кем они являются и чего они стоят на самом деле. Что-то на харизматичном.

2. Падения соперников не являются признаком твоего величия. Вчера перед первым голом «Барселоны» аж 2 футболиста «Ньюкасла» потеряли равновесие и упали на газон. Сразу вспомнились все культовые падения игроков в сложных ситуациях, в частности то легендарное в исполнении Боатенга перед Месси. Задумался: являются ли такие эпизоды признаком величия команды и футболиста? И все же нет: подобных эпизодов на самом деле немало каждую неделю. В частности, в Лиге чемпионов. Легендарными такие моменты делают не падения защитников сами по себе, а реализация таких возможностей атакующей командой. Если бы «Барселона» не забила в моменте с первым голом, то никто бы его не запомнил. Ни одну из потерь равновесия. Но каталонцы реализовали свой шанс. Теперь мы можем смотреть повторы забитого и говорить о том, что перед футболистами «Барселоны» соперники падают. Но нет, падают перед всеми – просто каталонцы свои возможности не упускают.

3. «Барселона» не воспринимала матч как большой вызов. По крайней мере, до второго пропущенного гола. Показательна ошибка Ямаля при выходе из собственной трети: пытался сыграть эффектно, а не эффективно. Потеря мяча стоила каталонцам второй потери преимущества за матч. А «Барселона», которая где-то недорабатывает и не выкладывается на 110% – команда, которая обречена страдать. Просто потому, что ее оборона – плохая по качеству футболистов. Не от хорошей жизни крайний защитник Мартин играет в центре, а центральный Гарсия – на фланге. Канселу никогда не был убедителен в игре у собственных ворот и ценился всегда прежде всего за то, что делал разницу у чужих. Ненормально, когда твой лучший на бумаге защитник – Кубарси. А кто, как не он? Не Араухо же, который результативно ошибается чуть ли не в каждом своем первом матче в ЛЧ. «Ньюкасл» приехал сражаться, а «Барселона» – играть в футбол. Второй пришлось пропустить 2, чтобы прийти в себя.

4. Левандовски уже не тот. Роберт упустил пару моментов в первом тайме. Сначала зажевал мяч в быстрой атаке и дал возможность Берну броситься под удар. Затем просто не подобрал ногу в эпизоде, когда мог просто вбежать в ворота с мячом. Старый Левандовски имел бы в своем активе дубль еще до перерыва. Новой же его версии не хватает резкости и скорости принятия решений. Или скорости ног, чтобы поддерживать скорость принятия решений. Как бы то ни было, получается слишком медленно. Раньше у Роберта был идеальный тайминг ударов – теперь нередко чувствуется, что он опоздал. У поляка все еще лучшая реализация, чем у Торреса, но это, мягко говоря, очень низкая планка для сравнения. Зато с Ферраном «Барселона» может создать больше моментов. Может быть быстрее на поле. В качестве опции Роберт – то, что нужно каталонцам. Если вдруг команда так и не пойдет за новым нападающим летом, то Левандовски ей нужен. Даже такой. Хотя бы еще на год.

5. Проигранная Триппьером дуэль Рафиньи в штрафной стоила «Ньюкаслу» матча. Английский защитник проспал рывок соперника, а бразилец заработал пенальти. «Барселона» отличилась и ушла на перерыв со счетом 3:2. «Ньюкасл» так и не оправился: трудно принять тот факт, что проигрываешь даже тот тайм, в котором играешь хорошо. Это очень естественно – чувствовать потребность в одобрении после того, как качественно выполнил свою работу. «Ньюкасл» не получил своей награды ни в английском матче неделю назад (пропущенный на 90+), ни в первом тайме сейчас (пропущенный на 45+). Трудно убедить себя после этого выкладываться на 100%. Трудно поверить, что этого достаточно. После перерыва «сороки» пропустили еще – и потеряли веру. Если бы ушли на перерыв при счете 2:2, во второй половине могли бы навязать борьбу. Вот почему Триппьер у Хау время от времени и садится на скамейку запасных.

6. Нравится работа молодого поколения футболистов с празднованием голов. Ямаль, когда забил, выполнил сначала одно, потом – второе и третье. Перебор? Возможно. Но показательно: он точно знал, что будет делать, когда забьет. Имел целый арсенал заготовленных празднований. И это хорошо, потому что что может сделать великий момент забитого гола еще более великим, если не особое празднование точного удара футболистом? Когда празднования нет, то мяч воспринимается несколько более случайным. Более обыденным. Менее значимым. Празднование забитого гола – это продолжение самого забитого гола. Да, пауза в игре – но это часть шоу. А футбол уже давно не только игра и соревнование. Люди на поле здесь, в частности, развлекают. И, раз уж зрители выбрали такой вид развлечения, то хотят получить от него максимум в данный момент. Поэтому лучше не только гол – а гол и его празднование, которое докажет, что автору забитого не все равно. Ямаль и Вини празднуют много и обильно, и это делает опыт просмотра матчей их команд более полным.

7. «Ньюкасл» пропускал так, как не должен был. Из 5 первых голов целых 2 – после быстрых переходов и со стандартов. Вопрос: а на что в таком случае вообще рассчитывали «сороки» в Барселоне? Атлетичная команда не должна пропускать после проигранных дуэлей на стандартах. Команда, делающая акцент на срыве игры соперника, не должна позволять ему разбегаться. Представьте себе «Баварию», которая пропускает из-за того, что не пошла в прессинг. Или «Барселону», которая получает мяч в свои ворота после затяжной комбинации соперника. Трудно, да? Потому что лучшие команды не позволяют использовать против них их же оружие. «Ньюкасл» не лучший, но даже так 4 подобных пропущенных за вечер – все равно слишком много. А еще это о классе: «сороки» настолько слабее, что соперник превосходит их на их же «территории». Трудно претендовать на результат, когда хуже соперника во всем.

8. «Барселона» выиграла второй тайм со счетом 4:0. Единственный тайм двухматчевого противостояния, в течение которого команды больше играли в футбол, чем в вольную борьбу. После перерыва у «Ньюкасла» всего лишь 4 фола. Как только команда перестала бороться, начала пропускать и пропускать. Вывод: «Ньюкасл» мог победить только не играя. А раз уж так, то разве поражение, пусть даже со счетом 2:7, позорное? «Сороки» просто ударились головой о потолок. Вряд ли в мире есть команда, которая за 180 минут с «Барселоной» не дала бы последней сыграть в футбол хотя бы тайм. «Ньюкасл» позволил лишь 45. А каталонцам этого хватило. После жеребьевки мы похоронили англичан сразу, а они оставались в игре 75% времени противостояния. Это уже больше, чем ожидалось. Это уже повод для комплиментов. Счет противостояния не отражает реальной картины. Хвалить нужно «Барселону», но «Ньюкасл» тоже можно.

9. Пас Уиллока на 2:7 – очень знакомый. Такой я отдал осенью в 11 классе, когда на физкультуре играл в футбол. Матч не складывался. Моя команда проигрывала. На поле не получалось абсолютно ничего. Я получил мяч недалеко от собственных ворот, посмотрел вперед, увидел партнера… но не поверил, что смогу выполнить точный пас на него. Развернулся назад и собирался отпасовать вратарю. Уже в тот момент увидел, что нападающий команды-соперника идет на перехват этой передачи… но не убедил себя остановиться и не выполнить ее. Потому что сил уже не было. Не столько физических, сколько моральных. А дальше – то же самое, что сделал в эпизоде и Рафинья. Пас, мой или Уиллока, не о «сдались» – а о понимании, что все, что бы ты ни делал, приведет к пропущенному. Ты не бросаешь играть – просто не веришь, что можешь сделать хороший пас, качественно пробить по воротам и т.д. Не находишь в себе сил даже просто остановиться и не принимать откровенно плохое решение. Жаль «Ньюкасл». Но просто оцените, до чего довела соперника «Барселона».

10. «Ньюкаслу» и Хау пора прощаться. Они уже дали друг другу максимум. Дело не в том, кто плохой, а кто хороший, просто дальше уже некуда. Хау убедил футболистов, что они – герои, но даже у героев есть свой предел. Футболисты сделали Хау топ-тренером, но у топ-тренера нет новых топ-планов для этого состава уже второй год подряд. Надо идти дальше. Искать возможности для улучшения. Потому что сидеть на одном месте из-за страха перемен – путь в никуда. Спросите у «Атлетико» и Симеоне, например. «Ньюкасл» имеет потенциал для дальнейшего роста. Хау имеет потенциал для дальнейшего роста. Но этот союз – обреченный. Здесь он ничего не смог сделать с «Барселоной» во втором тайме. И так будет снова и снова. Нормально хотеть большего, если ты готов к этому большему. Хау и «Ньюкасл» готовы. Доказали это 135 сильными минутами против «Барселоны». Теперь главное – правильно попрощаться. С уважением и признанием: обе стороны проделали великолепную работу.