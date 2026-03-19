Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  900 голов Месси. За какие клубы забивал?
Другие новости
900 голов Месси. За какие клубы забивал?

Упомянем основные статистические показатели аргентинца за карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси, как уже сообщалось ранее, забил свой 900-й гол в карьере.

Произошло это в 1142 матче аргентинца в профессиональном футболе.

На данный момент в активе Месси 900 голов и 407 ассистистов.

Вспомним основные статистические показатели и достижения форварда Интер Майами.

Статистика Лионеля Месси за карьеру

  • 1142 матча
  • 900 забитых мячей
  • 407 ассистов
  • 1307 результативных действий
  • 60 хет-триков
  • 70 голов, забитых прямым ударом со штрафного
  • 106 голов из-за пределов штрафной площади

900 голов Лионеля Месси

  • 672 – Барселона
  • 115 – сборная Аргентины
  • 81 – Интер Майами
  • 32 – ПСЖ

Титулы Лионеля Месси

  • 10 – Ла Лига
  • 8 – Суперкубок Испании
  • 7 – Кубок Испании
  • 4 – Лига чемпионов
  • 3 – Клубный чемпионат мира
  • 3 – Суперкубок УЕФА
  • 2 – Копа Америка
  • 2 – Лига 1
  • 1 – Чемпионат мира
  • 1 – Финалиссима
  • 1 – Суперкубок Франции
  • 1 – Кубок лиг
  • 1 – Кубок Восточной конференции МЛС
  • 1 – Кубок МЛС
  • 1 – Молодежный чемпионат мира
  • 1 – Олимпийские игры

Личные награды

  • 8 – Золотой мяч
  • 8 – Лучший игрок ФИФА
  • 6 – Золотая бутса
  • 3 – Лучший игрок УЕФА
По теме:
Эго Ямаля и прощание с Хау. 10 мыслей после матча Барселоны и Ньюкасла
ВИДЕО. Флик отреагировал на безумную победу Барселоны в Лиге чемпионов
Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей
Лионель Месси Интер Майами статистика Барселона ПСЖ женская сборная Аргентины по футболу
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»
Футбол | 19 марта 2026, 08:22 3
Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»
Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»

Малийский полузащитник поделился впечатлениями о первых неделях пребывания в киевской команде

Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19 марта 2026, 08:45 0
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах

Тренер вряд ли возглавит клуб из Львова

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18.03.2026, 09:58
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 17:14
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 1
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 14
Футбол
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
19.03.2026, 05:05 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем