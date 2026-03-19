900 голов Месси. За какие клубы забивал?
Упомянем основные статистические показатели аргентинца за карьеру
19 марта 2026, 09:48 |
353
0
Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси, как уже сообщалось ранее, забил свой 900-й гол в карьере.
Произошло это в 1142 матче аргентинца в профессиональном футболе.
На данный момент в активе Месси 900 голов и 407 ассистистов.
Вспомним основные статистические показатели и достижения форварда Интер Майами.
Статистика Лионеля Месси за карьеру
- 1142 матча
- 900 забитых мячей
- 407 ассистов
- 1307 результативных действий
- 60 хет-триков
- 70 голов, забитых прямым ударом со штрафного
- 106 голов из-за пределов штрафной площади
900 голов Лионеля Месси
- 672 – Барселона
- 115 – сборная Аргентины
- 81 – Интер Майами
- 32 – ПСЖ
Титулы Лионеля Месси
- 10 – Ла Лига
- 8 – Суперкубок Испании
- 7 – Кубок Испании
- 4 – Лига чемпионов
- 3 – Клубный чемпионат мира
- 3 – Суперкубок УЕФА
- 2 – Копа Америка
- 2 – Лига 1
- 1 – Чемпионат мира
- 1 – Финалиссима
- 1 – Суперкубок Франции
- 1 – Кубок лиг
- 1 – Кубок Восточной конференции МЛС
- 1 – Кубок МЛС
- 1 – Молодежный чемпионат мира
- 1 – Олимпийские игры
Личные награды
- 8 – Золотой мяч
- 8 – Лучший игрок ФИФА
- 6 – Золотая бутса
- 3 – Лучший игрок УЕФА
