900 голов Месси. За какие клубы забивал?

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси, как уже сообщалось ранее, забил свой 900-й гол в карьере.

Произошло это в 1142 матче аргентинца в профессиональном футболе.

На данный момент в активе Месси 900 голов и 407 ассистистов.

Вспомним основные статистические показатели и достижения форварда Интер Майами.

Статистика Лионеля Месси за карьеру

1142 матча

900 забитых мячей

407 ассистов

1307 результативных действий

60 хет-триков

70 голов, забитых прямым ударом со штрафного

106 голов из-за пределов штрафной площади

900 голов Лионеля Месси

672 – Барселона

115 – сборная Аргентины

81 – Интер Майами

32 – ПСЖ

Титулы Лионеля Месси

10 – Ла Лига

8 – Суперкубок Испании

7 – Кубок Испании

4 – Лига чемпионов

3 – Клубный чемпионат мира

3 – Суперкубок УЕФА

2 – Копа Америка

2 – Лига 1

1 – Чемпионат мира

1 – Финалиссима

1 – Суперкубок Франции

1 – Кубок лиг

1 – Кубок Восточной конференции МЛС

1 – Кубок МЛС

1 – Молодежный чемпионат мира

1 – Олимпийские игры

Личные награды