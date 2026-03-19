Кто обслужит матч Динамо? Все назначения судей на 21-й тур УПЛ
За 4 дня пройдут поединки очередного тура чемпионата Украины
Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 21-й тур УПЛ.
Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 21-го тура продлятся 4 дня – с 18 по 21 марта, игра между Зарей и Шахтером перенесена на более поздний срок.
Судьей матча между командами Александрия и Динамо (19 марта в 13:00) назначен Александр Шандор (Львов).
В этом сезоне Шандор уже работал на двух матчах с участием бело-синих. В 9-м туре УПЛ киевляне сыграли вничью с луганской «Зарей» (1:1). А в начале марта Динамо в четвертьфинале Кубка Украины победило Ингулец (2:0).
УПЛ. 21-й тур. Назначение судей
