  4. Кто обслужит матч Динамо? Все назначения судей на 21-й тур УПЛ
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 12:27 | Обновлено 19 марта 2026, 12:36
За 4 дня пройдут поединки очередного тура чемпионата Украины

ФК Динамо. Александр Шандор

Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 21-й тур УПЛ.

Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 21-го тура продлятся 4 дня – с 18 по 21 марта, игра между Зарей и Шахтером перенесена на более поздний срок.

Судьей матча между командами Александрия и Динамо (19 марта в 13:00) назначен Александр Шандор (Львов).

В этом сезоне Шандор уже работал на двух матчах с участием бело-синих. В 9-м туре УПЛ киевляне сыграли вничью с луганской «Зарей» (1:1). А в начале марта Динамо в четвертьфинале Кубка Украины победило Ингулец (2:0).

УПЛ. 21-й тур. Назначение судей

Источник: Комитет арбитров УАФ
Николай Степанов
