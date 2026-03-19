Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. С желтыми мячами. Как Динамо готовилось к матчу УПЛ с Александрией
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 12:09 | Обновлено 19 марта 2026, 12:12
ФОТО. С желтыми мячами. Как Динамо готовилось к матчу УПЛ с Александрией

Киевская команда 19 марта в 13:00 на выезде проведет поединок 21-го тура УПЛ

ФК Динамо

В четверг, 19 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» встретится в гостях с «Александрией».

Команда Игоря Костюка готовилась к игре в привычном режиме. В субботу, 14 марта, на следующий день после киевского дерби с «Оболонью» (2:1), динамовцы провели тренировочный матч с другой киевской командой, которая готовится к возобновлению сезона в Первой лиге, где ведет борьбу за выход в УПЛ – «Левым Берегом» (3:2). В этой игре приняли участие те игроки, которые не играли или получили мало игрового времени в матче с «Оболонью». Остальная часть команды провела восстановительную тренировку в зале.

Получив один выходной после спарринга с «Левым Берегом», в понедельник «бело-синие» начали подготовку к выездному поединку с «Александрией».

Эта игра завершит микроцикл перед паузой в клубном футболе на матчи сборных, во время которой традиционно немалое количество динамовцев отправится в расположение сборных разных возрастных категорий. На этот раз двое представителей «Динамо» получили новый вызов – Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, которые ранее выступали за юношеские и молодежную сборные, приглашены в ряды национальной команды на решающие матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026.

К игре с «Александрией» команда готовилась в режиме одной тренировки в день. После тренерской установки работа начинается в фитнес-центре клубной базы, где игроки проводят разминку. Далее начинается основная работа на тренировочном поле. Во вторник она была насыщена игровыми упражнениями, во время которых динамовцы оттачивали командное взаимодействие при контроле мяча, обороне и атаке.

Интересно, что команда сейчас проводит тренировки с желтыми мячами – именно такие использует во время своих домашних матчей «Александрия». После тренировки традиционно игроки дорабатывали в индивидуальном порядке, в частности оттачивали удары по воротам.

В среду, 18 марта, после тренировки и обеда команда отправилась на клубном автобусе в Александрию. Поединок с «Александрией» в четверг начнется в довольно раннее время – в 13:00. На стадион команда отправляется почти за два часа до стартового свистка.

Видео

Фотогалерея

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо фото тренировка видео Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем