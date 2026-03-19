Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера

Главный тренер Леха Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от ответного матча против Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций.

Мы способны создавать множество моментов. Один гол может изменить все. Мы не будем пытаться забить два гола за первые десять минут. Нам нужны покой, точность и терпение с мячом. Я верю, что со временем наши качества позволят нам создавать больше моментов и использовать их.

Нам нужно почаще владеть мячом, чем в первом матче, и эффективнее реагировать, когда у нас его нет. Это будет решающее», – сказал Фредериксен

Ответный матч между Шахтером и Лехом запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали уверенную победу (3:1).