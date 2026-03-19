  ФОТО. Купил клуб – и сразу уволил тренера. Решение KSI шокировало всех
19 марта 2026, 02:07 | Обновлено 19 марта 2026, 02:08
ФОТО. Купил клуб – и сразу уволил тренера. Решение KSI шокировало всех

KSI устроил хаос в своем новом клубе

Sportbible. KSI (Оладжиде Олатунджи)

Известный блогер KSI шокировал футбольное сообщество, уволив главного тренера «Дагенем энд Редбридж» Ли Брэдбери всего через несколько дней после покупки клуба и назначив его замену – бывшего игрока Премьер-лиги.

Ранее ютубер KSI (Оладжиде Олатунджи) приобрел клуб шестого дивизиона с целью вернуть его к прежним успехам. После сделки команда провела четыре матча: две победы, одна ничья и одно поражение, включая выездную победу 3:2 над «Фарнборо».

Несмотря на неплохие результаты, клуб объявил о расставании с Брэдбери, поблагодарив его за работу и вклад в стабилизацию команды.

Временным главным тренером стал нападающий и бывший игрок сборной Англии Энди Кэрролл, который присоединился к клубу летом и уже забил 6 голов в 12 матчах.

Кэрролл, однако, ожидает судебного разбирательства в 2027 году по делу о нарушении запрета на контакты с бывшей супругой.

После покупки 20% акций клуба KSI заявил, что его цель – вывести команду в Национальную лигу и вернуть ее к былым успехам, несмотря на сложный путь впереди.

Максим Лапченко Источник: Sport Bible
