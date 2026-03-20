Энрике подготовил большой сюрприз для ПСЖ. Готов пожертвовать звездой

Главный тренер Луис Энрике согласился на резонансную трансферную идею, которая может привести к уходу Усмана Дембеле из «ПСЖ» ради подписания Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

По информации источника, наставник парижан не считает Дембеле оптимальным вариантом на позиции центрфорварда, несмотря на его индивидуальный талант. Именно поэтому он дал «зеленый свет» на возможную перестройку атаки.

В клубе стремятся подписать классического бомбардира с высокой результативностью и влиянием в важных матчах. В этом контексте кандидатура Холанда выглядит приоритетной.

Вероятный трансфер Дембеле рассматривается как часть более широкой стратегии, которая может помочь реализовать сделку с норвежцем. В Париже считают, что в ближайшее время может появиться шанс для переговоров по поводу форварда «Манчестер Сити».