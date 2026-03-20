Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике подготовил большой сюрприз для ПСЖ. Готов пожертвовать звездой
Франция
20 марта 2026, 01:32
Энрике подготовил большой сюрприз для ПСЖ. Готов пожертвовать звездой

Дембеле может уйти, а Холанд – прийти

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер Луис Энрике согласился на резонансную трансферную идею, которая может привести к уходу Усмана Дембеле из «ПСЖ» ради подписания Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

По информации источника, наставник парижан не считает Дембеле оптимальным вариантом на позиции центрфорварда, несмотря на его индивидуальный талант. Именно поэтому он дал «зеленый свет» на возможную перестройку атаки.

В клубе стремятся подписать классического бомбардира с высокой результативностью и влиянием в важных матчах. В этом контексте кандидатура Холанда выглядит приоритетной.

Вероятный трансфер Дембеле рассматривается как часть более широкой стратегии, которая может помочь реализовать сделку с норвежцем. В Париже считают, что в ближайшее время может появиться шанс для переговоров по поводу форварда «Манчестер Сити».

По теме:
Луис Энрике ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а когда это Дембеле играл центрфорварда?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем