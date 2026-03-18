ВИДЕО. Неймара не вызвали в сборную Бразилии – его реакция

В прошлый понедельник Карло Анчелотти объявил список из 26 игроков на товарищеские матчи против Франции и Хорватии. В заявке сборной Бразилии не оказалось Неймара.

Форвард «Сантоса» рассчитывал получить вызов, однако тренер сделал другой выбор.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В своем документальном видео на YouTube Неймар показал момент, когда узнал об этом решении.

«А как же я, Анчелотти? Список уже есть, а меня там нет. Конечно, обидно, но я всегда буду поддерживать сборную. Нужно продолжать работать и быть готовым, если появится шанс», – сказал он.