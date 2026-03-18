ВИДЕО. Неймара не вызвали в сборную Бразилии – его реакция
Неймар показал свою реакцию на решение Карло Анчелотти
В прошлый понедельник Карло Анчелотти объявил список из 26 игроков на товарищеские матчи против Франции и Хорватии. В заявке сборной Бразилии не оказалось Неймара.
Форвард «Сантоса» рассчитывал получить вызов, однако тренер сделал другой выбор.
В своем документальном видео на YouTube Неймар показал момент, когда узнал об этом решении.
«А как же я, Анчелотти? Список уже есть, а меня там нет. Конечно, обидно, но я всегда буду поддерживать сборную. Нужно продолжать работать и быть готовым, если появится шанс», – сказал он.
Neymar acompanhando a convocação da Seleção Brasileira e reagindo a sua ausência na lista.— njdeprê - marlon (@njdmarlon) March 18, 2026
