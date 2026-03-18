ВИДЕО. Неймара не вызвали в сборную Бразилии – его реакция

Неймар показал свою реакцию на решение Карло Анчелотти

В прошлый понедельник Карло Анчелотти объявил список из 26 игроков на товарищеские матчи против Франции и Хорватии. В заявке сборной Бразилии не оказалось Неймара.

Форвард «Сантоса» рассчитывал получить вызов, однако тренер сделал другой выбор.

В своем документальном видео на YouTube Неймар показал момент, когда узнал об этом решении.

«А как же я, Анчелотти? Список уже есть, а меня там нет. Конечно, обидно, но я всегда буду поддерживать сборную. Нужно продолжать работать и быть готовым, если появится шанс», – сказал он.

По теме:
ФОТО. AI Илона Маска жестко оскорбил фанатов Ливерпуля – реакция клуба
ФОТО. Звезда Реала расстался с моделью после переезда в Мадрид
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка показала огромную грудь. 10/10
видео Неймар lifestyle Сантос сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
Футбол | 18 марта 2026, 21:23 9
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Лехом Познань

Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Футбол | 18 марта 2026, 23:57 0
Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ

Банда Слота вышла в следующий раунд турнира

Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Футбол | 18.03.2026, 05:02
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Футбол | 18.03.2026, 10:03
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Популярные новости
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 86
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 5
Бокс
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
18.03.2026, 19:51 45
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 6
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 4
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
