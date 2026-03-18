ФОТО. Звезда Реала расстался с моделью после переезда в Мадрид
Расставание произошло после 18 месяцев отношений
Звезда «Реала» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд расстался с моделью Эстель Бенке после 18 месяцев отношений.
Пара начала встречаться в октябре 2024 года и, по информации источников, рассталась мирно, сохранив дружеские отношения. Причина – занятость и понимание, что у отношений нет долгосрочного будущего.
Эстель поддерживала Трента после его перехода из «Ливерпуля» в «Реал» и присутствовала на его презентации на «Сантьяго Бернабеу».
После расставания она отписалась от него в соцсетях.
