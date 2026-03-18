Лунин получил неожиданные новости о Куртуа. Может сыграть в больших матчах
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил более серьёзную травму, чем предполагалось изначально.
По информации AS, предварительное обследование указывает на разрыв приводящей мышцы правой ноги, а не на обычную перенагрузку. Степень травмы пока уточняется, однако участие вратаря в дерби против «Атлетико» Мадрид находится под большим вопросом.
Ожидается, что окончательный диагноз будет установлен после МРТ, которое проведут в ближайшее время. В клубе уже растет беспокойство по поводу состояния бельгийца. Отмечается, что существует высокая вероятность того, что Куртуа пропустит и возможное противостояние с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В случае отсутствия Куртуа место в стартовом составе с большой вероятностью займет Андрей Лунин.
