Лунин получил неожиданные новости о Куртуа. Может сыграть в больших матчах

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил более серьёзную травму, чем предполагалось изначально.

По информации AS, предварительное обследование указывает на разрыв приводящей мышцы правой ноги, а не на обычную перенагрузку. Степень травмы пока уточняется, однако участие вратаря в дерби против «Атлетико» Мадрид находится под большим вопросом.

Ожидается, что окончательный диагноз будет установлен после МРТ, которое проведут в ближайшее время. В клубе уже растет беспокойство по поводу состояния бельгийца. Отмечается, что существует высокая вероятность того, что Куртуа пропустит и возможное противостояние с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В случае отсутствия Куртуа место в стартовом составе с большой вероятностью займет Андрей Лунин.