  4. У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?
У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?

Украинец может сыграть в матче против «Атлетико»

18 марта 2026, 19:07 |
1796
0
У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может получить шанс выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Атлетико» Мадрид.

Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Его участие в дерби находится под большим вопросом.

В том матче Лунин вышел после перерыва и провел надежный второй тайм, несколько раз выручив команду. Если Куртуа не успеет восстановиться, именно украинец может начать игру с первых минут.

Сейчас «Реал» идет вторым в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на четыре очка. Матч состоится 22 марта и станет для мадридцев одним из самых важных в сезоне.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид травма Тибо Куртуа
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
