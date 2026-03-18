У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может получить шанс выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Атлетико» Мадрид.

Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Его участие в дерби находится под большим вопросом.

В том матче Лунин вышел после перерыва и провел надежный второй тайм, несколько раз выручив команду. Если Куртуа не успеет восстановиться, именно украинец может начать игру с первых минут.

Сейчас «Реал» идет вторым в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на четыре очка. Матч состоится 22 марта и станет для мадридцев одним из самых важных в сезоне.