  Лунин выступил с посланием к Реалу после матча с Манчестер Сити
18 марта 2026, 08:26 | Обновлено 18 марта 2026, 08:32
Лунин выступил с посланием к Реалу после матча с Манчестер Сити

Украинский вратарь прокомментировал игру с «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Манчестер Сити» (1:2).

Украинец вышел на замену после перерыва вместо Тибо Куртуа и сохранил свои ворота «сухими», совершив три сейва.

«Жаль Тибо, у нас сейчас не лучшая серия с травмами. Было сложно даже против десятерых, но мы справились, вышли в четвертьфинал и движемся дальше.

Как вратарь, ты всегда хочешь, чтобы у соперника не было моментов, но это Лига чемпионов и «Сити». Мы знали, что придется терпеть.

Победа над таким соперником придает уверенности. Надеемся, это даст нам хороший импульс. Мы будем продолжать работать и совершенствоваться.

Не знаю насчет матча с «Атлетико». Куртуа должен поговорить с врачами, а я, как всегда, буду готов к каждому матчу и буду делать все, что в моих силах», – сказал Лунин.

