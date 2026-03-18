  ВИДЕО. Барселона выиграла безумный тайм у Ньюкасла благодаря пенальти Ямаля
18 марта 2026, 20:43 | Обновлено 18 марта 2026, 20:59
ВИДЕО. Барселона выиграла безумный тайм у Ньюкасла благодаря пенальти Ямаля

Ламин реализовал 11-метровый на 45+7-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Катлонская Барселона выиграла первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 у английского Ньюкасла со счетом 3:2.

Третий гол для сине-гранатовых на 45+7-й минуте забил Ламин Ямаль, реализовав пенальти. Рефери назначил 11-метровый после того, как Киран Триппьер повалил на газон Рафинью, который шел замыкать прострел от Фермина Лопеса.

Для Ямаля это уже пятый гол в этом сезоне ЛЧ. В частности, Ламин отличился в первой игре с Ньюкаслом на Сент-Джеймс Парк, забив на 90+6-й и принеся сине-гранатовым ничью (1:1).

Ответный поединок между Барселоной и Ньюкаслом стартовал 18 марта на арене Камп Ноу в Каталонии, Испания.

По теме:
ВИДЕО. Разгром на Камп Ноу. Дубль Рафиньи: Барса забила Ньюкаслу 7-й гол
ВИДЕО. 6:2! Барселона громит Ньюкасл: ассисты Рафиньи и дубль Левандовски
Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18 марта 2026, 20:54 0
Тоттенхэм – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 18 марта в 22:00 по Киеву

7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Футбол | 18 марта 2026, 10:03 11
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026

Сделок, как обычно, будет немало, но некоторые резонансные из них финализированы уже сейчас

Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18.03.2026, 09:58
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 18.03.2026, 19:51
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Популярные новости
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 9
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 7
Футбол
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 58
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
