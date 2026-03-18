Катлонская Барселона выиграла первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 у английского Ньюкасла со счетом 3:2.

Третий гол для сине-гранатовых на 45+7-й минуте забил Ламин Ямаль, реализовав пенальти. Рефери назначил 11-метровый после того, как Киран Триппьер повалил на газон Рафинью, который шел замыкать прострел от Фермина Лопеса.

Для Ямаля это уже пятый гол в этом сезоне ЛЧ. В частности, Ламин отличился в первой игре с Ньюкаслом на Сент-Джеймс Парк, забив на 90+6-й и принеся сине-гранатовым ничью (1:1).

Ответный поединок между Барселоной и Ньюкаслом стартовал 18 марта на арене Камп Ноу в Каталонии, Испания.

❗️ ВИДЕО. Барселона выиграла безумный тайм у Ньюкасла благодаря пенальти Ямаля

