Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды Нестеренко и Костюка встретились 19 марта в поединке 21-го тура Премьер-лиги
«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
«Динамо» в предыдущем туре одолело на домашней арене «Оболонь» со счетом 2:1. Подопечные Игоря Костюка набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.
«Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 очков. После возобновления чемпионата команда Нестеренко потерпела четыре поражения в четырех играх, последний раз – от ЛНЗ (0:2).
Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 19 марта
Александрия – Динамо – 0:2 (обновляется)
Голы: Ярмоленко, 4, Яцык, 20
ГОЛ, 0:1! Ярмоленко, 4 мин
ГОЛ, 0:2! Яцык, 20 мин
