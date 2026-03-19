Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Динамо» в предыдущем туре одолело на домашней арене «Оболонь» со счетом 2:1. Подопечные Игоря Костюка набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.

«Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 очков. После возобновления чемпионата команда Нестеренко потерпела четыре поражения в четырех играх, последний раз – от ЛНЗ (0:2).

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 19 марта

Александрия – Динамо – 0:2 (обновляется)

ГОЛ, 0:1! Ярмоленко, 4 мин

ГОЛ, 0:2! Яцык, 20 мин