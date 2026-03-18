Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Чернигов стал очередным представителем низших дивизионов в полуфинале КУ
Кубок Украины
18 марта 2026, 19:24 | Обновлено 18 марта 2026, 19:25
ФК Чернигов стал очередным представителем низших дивизионов в полуфинале КУ

Вспомним все команды из первой и второй лиг, сумевших добраться до данной стадии турнира

ФК Чернигов пополнил перечень клубов, доставшихся до полуфинала Кубка Украины, являясь представителем низших дивизионов (Первая или Вторая лига).

Перволиговый клуб из Чернигова на пути к четверке сильнейших команд в этом розыгрыше турнира одолел в четвертьфинале Феникс-Мариуполь в серии послематчевых пенальти.

Вспомним все команды из Первой или Второй лиг, выходивших в полуфинал Кубка Украины.

Команды из низших дивизионов, которые играли в полуфиналах и финалах Кубка Украины

2005/06: Карпаты (Львов), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:3
2009/10: Волынь (Луцк), Первая лига, полуфинал, против Таврия (Симферополь), 1:2
2012/13: ФК Севастополь (Севастополь), Первая лига, полуфинал, против Шахтер (Донецк), 2:4
2013/14: Славутич (Черкассы), Вторая лига, полуфинал, против Шахтер (Донецк), 0:3 (доп.время)
2016/17: МФК Николаев (Николаев), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:4
2017/18: Днепр-1 (Днепр), Вторая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 1:4
2018/19: Днепр-1 (Днепр), Первая лига, полуфинал, против Шахтер (Донецк), 0:2
2018/19: Ингулец (Петрово), Первая лига, полуфинал, против Заря (Луганск), 2:1
2018/19: Ингулец (Петрово), Первая лига, финал, против Шахтер (Донецк), 0:4
2019/20: ФК Минай (Минай), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:2
2020/21: Агробизнес (Волочиск), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:3
2024/25: Буковина (Черновцы), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 1:4
2025/26: Буковина (Черновцы), Первая лига, полуфинал
2025/26: ФК Чернигов (Чернигов), Первая лига, полуфинал

Как видим, Ингулец является единственным клубом по низшим дивизионам, который играл в финале Кубка Украины, а Днепр-1 – единственным клубом, который играл в полуфинале турнира представляя как Первую, так и Вторую лиги.

Команды с наибольшим количеством участия в стадии полуфиналов Кубка Украины

25 – Шахтер (Донецк)
22 – Динамо (Киев)
12 – Днепр (Днепр)
8 – Черноморец (Одесса)
5 – Металлург (Донецк)
5 – Карпаты (Львов)
4 – ФК Мариуполь (Мариуполь)
4 – Арсенал (Киев)
4 – Таврия (Симферополь)
4 – Металлист (Харьков)
3 – Заря (Луганск)
3 – Ворскла (Полтава)
3 – Волынь (Луцк)
3 – Кривбасс (Кривой Рог)
3 – Металлург (Запорожье)
2 – Буковина (Черновцы)
2 – Полесье (Житомир)
2 – Днепр-1 (Днепр)
2 – ФК Александрия (Александрия)
2 – Зирка (Кропивницкий)
2 – Торпедо (Запорожье)
1 – Металлист 1925 (Харьков)
1 – Агробизнес (Волочиск)
1 – ФК Минай (Минай)
1 – Ингулец (Петрово)
1 – МФК Николаев (Николаев)
1 – Олимпик (Донецк)
1 – Славутич (Черкассы)
1 – ФК Севастополь (Севастополь)
1 – Нива (Винница)
1 – Кремень (Кременчуг)
1 – Верес (Ровно)
1 – ФК Чернигов (Чернигов)

По теме:
Кубок Украины по футболу статистика Чернигов Феникс-Мариуполь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем