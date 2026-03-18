ФК Чернигов стал очередным представителем низших дивизионов в полуфинале КУ

ФК Чернигов пополнил перечень клубов, доставшихся до полуфинала Кубка Украины, являясь представителем низших дивизионов (Первая или Вторая лига).

Перволиговый клуб из Чернигова на пути к четверке сильнейших команд в этом розыгрыше турнира одолел в четвертьфинале Феникс-Мариуполь в серии послематчевых пенальти.

Вспомним все команды из Первой или Второй лиг, выходивших в полуфинал Кубка Украины.

Команды из низших дивизионов, которые играли в полуфиналах и финалах Кубка Украины

2005/06: Карпаты (Львов), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:3

2009/10: Волынь (Луцк), Первая лига, полуфинал, против Таврия (Симферополь), 1:2

2012/13: ФК Севастополь (Севастополь), Первая лига, полуфинал, против Шахтер (Донецк), 2:4

2013/14: Славутич (Черкассы), Вторая лига, полуфинал, против Шахтер (Донецк), 0:3 (доп.время)

2016/17: МФК Николаев (Николаев), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:4

2017/18: Днепр-1 (Днепр), Вторая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 1:4

2018/19: Днепр-1 (Днепр), Первая лига, полуфинал, против Шахтер (Донецк), 0:2

2018/19: Ингулец (Петрово), Первая лига, полуфинал, против Заря (Луганск), 2:1

2018/19: Ингулец (Петрово), Первая лига, финал, против Шахтер (Донецк), 0:4

2019/20: ФК Минай (Минай), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:2

2020/21: Агробизнес (Волочиск), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 0:3

2024/25: Буковина (Черновцы), Первая лига, полуфинал, против Динамо (Киев), 1:4

2025/26: Буковина (Черновцы), Первая лига, полуфинал

2025/26: ФК Чернигов (Чернигов), Первая лига, полуфинал

Как видим, Ингулец является единственным клубом по низшим дивизионам, который играл в финале Кубка Украины, а Днепр-1 – единственным клубом, который играл в полуфинале турнира представляя как Первую, так и Вторую лиги.

Команды с наибольшим количеством участия в стадии полуфиналов Кубка Украины

25 – Шахтер (Донецк)

22 – Динамо (Киев)

12 – Днепр (Днепр)

8 – Черноморец (Одесса)

5 – Металлург (Донецк)

5 – Карпаты (Львов)

4 – ФК Мариуполь (Мариуполь)

4 – Арсенал (Киев)

4 – Таврия (Симферополь)

4 – Металлист (Харьков)

3 – Заря (Луганск)

3 – Ворскла (Полтава)

3 – Волынь (Луцк)

3 – Кривбасс (Кривой Рог)

3 – Металлург (Запорожье)

2 – Буковина (Черновцы)

2 – Полесье (Житомир)

2 – Днепр-1 (Днепр)

2 – ФК Александрия (Александрия)

2 – Зирка (Кропивницкий)

2 – Торпедо (Запорожье)

1 – Металлист 1925 (Харьков)

1 – Агробизнес (Волочиск)

1 – ФК Минай (Минай)

1 – Ингулец (Петрово)

1 – МФК Николаев (Николаев)

1 – Олимпик (Донецк)

1 – Славутич (Черкассы)

1 – ФК Севастополь (Севастополь)

1 – Нива (Винница)

1 – Кремень (Кременчуг)

1 – Верес (Ровно)

1 – ФК Чернигов (Чернигов)