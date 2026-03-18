Федецкий назвал счет ответного матча Лиги конференций Шахтер – Лех

Бывший защитник донецкого Шахтера Артем Федецкий спрогнозировал счет ответного матча между Шахтером и Лехом в 1/8 финала Лиги конференций.

«Поставлю на то, что поединок завершится со счетом 3:1 в пользу Шахтера», – лаконично сказал Артем.

Ответный матч между Шахтером и Лехом запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали уверенную победу (3:1).