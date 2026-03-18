  Федецкий назвал счет ответного матча Лиги конференций Шахтер – Лех
18 марта 2026, 19:22 |
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник донецкого Шахтера Артем Федецкий спрогнозировал счет ответного матча между Шахтером и Лехом в 1/8 финала Лиги конференций.

«Поставлю на то, что поединок завершится со счетом 3:1 в пользу Шахтера», – лаконично сказал Артем.

Ответный матч между Шахтером и Лехом запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали уверенную победу (3:1).

По теме:
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Экс-защитник Шахтера подорожал в три раза после переезда в Нидерланды
Мирон Маркевич назвал счет ответного матча Лиги конференций Шахтер – Лех
Артем Федецкий Шахтер Донецк Лех Познань Лига конференций Шахтер - Лех
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18 марта 2026, 12:51 14
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»

Бесник Хаси признался, что не влиял на трансферы «Андерлехта» и подписание Даниила Сикана

У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?
Футбол | 18 марта 2026, 19:07 0
У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?
У Куртуа возникли проблемы. Реал снова обратится к Лунину?

Украинец может сыграть в матче против «Атлетико»

ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18.03.2026, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 15:50
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Футбол | 17.03.2026, 23:17
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Популярные новости
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16.03.2026, 16:55 2
Теннис
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17.03.2026, 01:09 2
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 84
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 2
Бокс
