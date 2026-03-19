  4. Федецкий назвал главную проблему Шахтера перед ответным матчем против Леха
19 марта 2026, 07:56 |
Федецкий назвал главную проблему Шахтера перед ответным матчем против Леха

Артем опасается за центр обороны «горняков»

ФК Шахтер Донецк.

Бывший игрок донецкого Шахтера Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в 1/8 финала Лиги конференций.

«Шахтер был фаворитом в этом противостоянии до первого матча с Лехом и имеет гораздо больше шансов на победу и во втором поединке. Преимущество «горняков» к стартовому свистку в Кракове в два гола достаточно комфортно, если мы говорим о шансах на выход в 1/4 финала Лиги конференций, но подопечным Арды Турана точно не стоит держать это в голове, что вот, мол, у нас уже есть наработки в плюс два. Все мы видели в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, как норвежский Буде/Глимт, имея преимущество в три гола (!), был жестко наказан Спортингом [поражение 0:5 с учетом дополнительного времени].

Поэтому, игроки Шахтера должны выйти на ответный матч с Лехом спокойными, но мотивированными, и играть в свою игру: атакующую, которую годами исповедуют «горняки», а не от обороны. Главное – без нервов. Спокойно довести дело до конца – выйти в четвертьфинал. Туран, вероятно, не даст ребятам расслабиться. Настроит и не позволит даже думать, что сыграть можно на пол шишечки, как говорится. Не даст спуску

Существен пробел в центре обороны… Пусть и не безгрешные, а допускали ошибки Матвиенко и Бондарь, но это основная связка центральных защитников. Именно они почти все матчи неизменно играли в дуэте. Когда выпадал один из них, то на помощь приходил Марлон, мог подстраховать, а тут сразу двое вылетели. Что сейчас придумает Туран, кого поставит, даже и не знаю… Скорее всего, Матвиенко заменит Марлон, а вот кто Бондаря – вопрос открытый. Немного голову тренеру придется поломать.

В то же время потенциальная потеря Марлона Гомеса и Дмитрия Криськива, хотя они и сильные игроки, не катастрофическая, потому что с футболистами атакующего плана или опорниками в Шахтере проблем нет, особенно с первыми. Вообще игра Шахтера весной вселяет уверенность – команда на ходу. Шикарный старт, главное не сбавлять обороты», – сказал Федецкий.

Ответный матч между Шахтером и Лехом запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали уверенную победу (3:1).

Шахтер Донецк Артем Федецкий Лех Познань Шахтер - Лех Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
