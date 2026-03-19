Федецкий назвал главную проблему Шахтера перед ответным матчем против Леха

Бывший игрок донецкого Шахтера Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в 1/8 финала Лиги конференций.

«Шахтер был фаворитом в этом противостоянии до первого матча с Лехом и имеет гораздо больше шансов на победу и во втором поединке. Преимущество «горняков» к стартовому свистку в Кракове в два гола достаточно комфортно, если мы говорим о шансах на выход в 1/4 финала Лиги конференций, но подопечным Арды Турана точно не стоит держать это в голове, что вот, мол, у нас уже есть наработки в плюс два. Все мы видели в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, как норвежский Буде/Глимт, имея преимущество в три гола (!), был жестко наказан Спортингом [поражение 0:5 с учетом дополнительного времени].

Поэтому, игроки Шахтера должны выйти на ответный матч с Лехом спокойными, но мотивированными, и играть в свою игру: атакующую, которую годами исповедуют «горняки», а не от обороны. Главное – без нервов. Спокойно довести дело до конца – выйти в четвертьфинал. Туран, вероятно, не даст ребятам расслабиться. Настроит и не позволит даже думать, что сыграть можно на пол шишечки, как говорится. Не даст спуску

Существен пробел в центре обороны… Пусть и не безгрешные, а допускали ошибки Матвиенко и Бондарь, но это основная связка центральных защитников. Именно они почти все матчи неизменно играли в дуэте. Когда выпадал один из них, то на помощь приходил Марлон, мог подстраховать, а тут сразу двое вылетели. Что сейчас придумает Туран, кого поставит, даже и не знаю… Скорее всего, Матвиенко заменит Марлон, а вот кто Бондаря – вопрос открытый. Немного голову тренеру придется поломать.

В то же время потенциальная потеря Марлона Гомеса и Дмитрия Криськива, хотя они и сильные игроки, не катастрофическая, потому что с футболистами атакующего плана или опорниками в Шахтере проблем нет, особенно с первыми. Вообще игра Шахтера весной вселяет уверенность – команда на ходу. Шикарный старт, главное не сбавлять обороты», – сказал Федецкий.

Ответный матч между Шахтером и Лехом запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали уверенную победу (3:1).