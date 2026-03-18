Полуфинал Кубка Украины. Известно, когда состоится жеребьевка

Завершились все четвертьфинальные матчи Кубка Украины, а в полуфинал прошли два представителя УПЛ – Динамо и Металлист 1925, а также два участника Первой лиги – Буковина и Чернигов.

Для черниговской команды это первый выход в 1/2 финала Кубка Украины.

УАФ сообщила о том, что жеребьевка этой стадии турнира пройдет 19 марта, начало в 11:00.

Полуфинальные встречи пройдут в апреле.