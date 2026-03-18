Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Швеции: «У нас и сборной Украины одинаковые проблемы»
Чемпионат мира
18 марта 2026, 19:50 | Обновлено 18 марта 2026, 20:00
Тренер сборной Швеции: «У нас и сборной Украины одинаковые проблемы»

Поттер отметил количество травмированных

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер объявил заявку на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины.

Команде не могут помочь семь игроков, включя лидеров Александера Исака и Деяна Кулусевски.

«Мы ничего не можем с этим сделать. Проблемная ситуация с травмами похожа у обеих команд, но у нас хорошие футболисты, и я уверен, что мы найдем выход из ситуации».

«Сделаем все, чтобы выполнить задачу», – сказал Поттер.

Матч состоится 26 марта.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Грэм Поттер ЧМ-2026 по футболу Швеция - Украина
Иван Зинченко
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем