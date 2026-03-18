Тренер сборной Швеции: «У нас и сборной Украины одинаковые проблемы»

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер объявил заявку на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины.

Команде не могут помочь семь игроков, включя лидеров Александера Исака и Деяна Кулусевски.

«Мы ничего не можем с этим сделать. Проблемная ситуация с травмами похожа у обеих команд, но у нас хорошие футболисты, и я уверен, что мы найдем выход из ситуации».

«Сделаем все, чтобы выполнить задачу», – сказал Поттер.

Матч состоится 26 марта.