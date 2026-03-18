Чемпионат мира18 марта 2026, 19:50 | Обновлено 18 марта 2026, 20:00
Тренер сборной Швеции: «У нас и сборной Украины одинаковые проблемы»
Поттер отметил количество травмированных
Наставник сборной Швеции Грэм Поттер объявил заявку на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины.
Команде не могут помочь семь игроков, включя лидеров Александера Исака и Деяна Кулусевски.
«Мы ничего не можем с этим сделать. Проблемная ситуация с травмами похожа у обеих команд, но у нас хорошие футболисты, и я уверен, что мы найдем выход из ситуации».
«Сделаем все, чтобы выполнить задачу», – сказал Поттер.
Матч состоится 26 марта.
