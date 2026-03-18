18 марта 2026, 16:04 | Обновлено 18 марта 2026, 16:30
Игрок Эпицентра установил рекорд сезона в УПЛ

Карлос Рохас принял участие в 43 единоборствах

ФК Эпицентр

В поединке 20-го тура УПЛ «Эпицентр» со счетом 2:0 обыграл «Рух». Вклад в победу своей команды внес и полузащитник Карлос Рохас.

Легионер «Эпицентра» принял участие в 43 единоборствах. Это рекорд УПЛ в текущем сезоне.

После 20 туров рейтинг УПЛ по среднему количеству единоборств возглавляет Максим Марусич из СК «Полтава» (28,7 в пересчете на 90 минут игрового времени). В топ-5 этого рейтинга также входят: Антон Салабай («Колос» – 26,87), Алиссон («Шахтер» – 23,23), Раймонд Овусу («Кудровка» – 22,64) и Денис Устименко («Оболонь» – 22,44).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карлос Рохас (Эпицентр) Эпицентр - Рух Эпицентр Каменец-Подольский Рух Львов
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
